सावित्रीबाईंच्या जयंतीनिमित्त विविध स्पर्धा
माळीनगर (ता. माळशिरस) : महात्मा फुले व सावित्रीबाई फुले यांच्या पुतळ्यास अभिवादन करताना महिला.
दि. मॉडेल विविधांगी प्रशालेत विविध स्पर्धा
माळीनगर, ता. ४ : क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीनिमित्त येथील दि. मॉडेल विविधांगी प्रशालेत विद्यार्थ्यांच्या विविध स्पर्धा घेण्यात आल्या.
प्रारंभी महात्मा फुले व सावित्रीबाई फुले यांच्या प्रतिमेचे पूजन दि. सासवड माळी शुगर फॅक्टरीचे अध्यक्ष राजेंद्र गिरमे यांच्या हस्ते झाले. याप्रसंगी कारखान्याचे संचालक मोहन लांडे, राहुल गिरमे, माजी संचालक गौतम गिरमे, एज्युकेशन सोसायटीचे सचिव अजय गिरमे, संचालक पृथ्वीराज भोंगळे उपस्थित होते. यानिमित्ताने विद्यार्थ्यांच्या घेण्यात आलेल्या वक्तृत्व, मेहंदी, चित्रकला व रांगोळी स्पर्धांचे बक्षीस वितरण मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.
स्पर्धेतील विजेते
वक्तृत्व स्पर्धा : पाचवी, सहावी गट श्रेया साठे, प्रतीक्षा बोरावके व प्राची पवार, त्रिशा शिंदे सातवी, आठवी गट : स्वराज सावंत, सिद्धी तुपे, सृष्टी बनकर : नववी, दहावी गट : आरती साळुंखे, समृद्धी कोळेकर, वैष्णवी नेवसे अकरावी, बारावी गट : गौरी हुलगे, साकीया जमादार, दिव्या सरवळे मेहंदी स्पर्धा : पाचवी, सहावी गट : गुलसनोबर सय्यद, कल्याणी गलांडे, तबसुम शेख : सातवी, आठवी गट : सिद्धी हेगडकर, श्रेया काटे, कार्तिकी हजारे, नववी, दहावी गट : दिव्या सरतापे, अवंतिका बेंद्रे, समीक्षा खरात
चित्रकला स्पर्धा : पाचवी, सहावी गट : आदिती ऐवळे, रुद्र जळकोटे, हर्षल म्हाळणकर, सातवी, आठवी गट : आकांक्षा कोळी, प्रतीक्षा गलांडे, वीरधवल हेगडे, नववी, दहावी गट : पृथ्वीराज सावंत, शाहीद मुलाणी, श्रेया रेणके, रांगोळी स्पर्धा : गौरी कुंभार, पायल चौधरी, शिवानी शिंदे
