डोर्लेवाडीत महिलांना आरोग्य साहित्याचे वाटप
डोर्लेवाडी, ता. ४ ः डोर्लेवाडी (ता. बारामती) येथे क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीनिमित्त महिलांना आरोग्यविषयक साहित्याचे वाटप करण्यात आले. तसेच, बारामती नगरपरिषदेचे नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष व नगरसेवक यांचा सत्कार करण्यात आला.
ग्रामपंचायतीच्या वतीने सावित्रीबाई फुले यांच्या प्रतिमापूजन करण्यात आले. यावेळी सरपंच सुप्रिया नाळे, उपसरपंच सुनील म्हेत्रे, ग्रामपंचायत सदस्य राहुल भोपळे, प्रशांत जाधव, सुमित्रा वामन, छबुबाई मदने, रेखा नाळे, विद्या काळकुटे, बापूराव गवळी, डॉ. मोहन नेवसे, अजित जाधव, न्यामतुल्ला शेख, ॲड सचिन दळवी, मनोज नाळे,अजित वामन आदी उपस्थित होते. या प्रसंगी अजित जाधव, जयश्री आगम, वैद्यकीय अधिकारी रेश्मा पाटील यांनी मनोगत व्यक्त केले.
शिबिरात उपस्थित महिलांना ग्रामपंचायतीच्या वतीने आरोग्यविषयक साहित्याचे वाटप करण्यात आले. दरम्यान, संत सावता महाराज देवस्थान ट्रस्टच्या वतीने प्रतिमापूजन व बारामतीचे नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष सचिन सातव व नगरसेवक किशोर हिंगणे, श्वेता नाळे, आरती शेंडगे, वनिता बनकर, जयसिंग देशमुख यांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी पंचायत समितीचे माजी सभापती अशोक नवले, खरेदी-विक्री संघाचे संचालक ज्ञानदेव नाळे, भगवान क्षीरसागर, कांतीलाल नाळे, सुभाष नाळे, रोहिणी आटोळे, अशोक घोरपडे, कांतीलाल काळकुटे, ॲड. पंढरीनाथ नाळे, तानाजी गाडे आदींसह ग्रामस्थ उपस्थित होते. मनोज काळोखे यांनी सूत्रसंचालन केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.