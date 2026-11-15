Bhide Wada : भिडे वाड्यातील स्मारकाच्या कामाला वेग; महात्मा फुले वाडा स्मारकासाठी सरकारकडून २०० कोटींचा निधी

पुणे : ‘‘ऐतिहासिक भिडे वाडा येथील सावित्रीबाई फुले स्मारकाचे काम प्रारंभी संथगतीने सुरू होते. त्याबद्दल आम्ही मुंबईत तक्रारी केल्या. त्यानंतर महापालिका आयुक्तांनी स्वतः या कामामध्ये लक्ष घातले. आता कामाला वेग प्राप्त झाला असून, मार्च २०२७ पर्यंत स्मारकाचे काम पूर्ण होईल, असे आश्वासन मिळाले आहे,’’ असे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले..महापालिकेच्या वतीने सुरू असलेल्या स्मारकाच्या कामाची भुजबळ यांनी शनिवारी पाहणी केली. या वेळी आयुक्त नवलकिशोर राम, शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर, अधीक्षक अभियंता बिपिन शिंदे, उपायुक्त अविनाश सकपाळ आदी उपस्थित होते..स्मारकाची स्थापत्यविषयक कामे पूर्ण झाली आहेत, तर घुमटांमध्ये फुले दांपत्याच्या जीवनचरित्राच्या संकल्पनेवर आधारित दृक-श्राव्य सादरीकरण केले जाणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी भुजबळ यांना दिली. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत भुजबळ यांनी कामाच्या सद्यःस्थितीची माहिती दिली. भुजबळ म्हणाले, ‘‘सावित्रीबाई फुले यांनी भिडे वाड्यात मुलींची पहिली शाळा सुरू केली. त्यामुळे या ऐतिहासिक वाड्याचे स्मारकात रूपांतर व्हावे, यासाठी न्यायालयीन लढाई पूर्ण करून काम सुरू झाले आहे.’’.दरम्यान, महात्मा फुले वाडा स्मारकासाठी सरकारने २०० कोटी रुपये दिले आहेत. आता तेथील नागरिकांनी सहकार्य करावे, महापालिकेनेही तातडीने भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करावी. त्यामध्ये कोणावरही अन्याय करण्याचा आमचा उद्देश नाही, असेही छगन भुजबळ यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.