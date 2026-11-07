पुणे

Savitribai Phule Pune University Avishkar Research Competition : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची ‘आविष्कार’ संशोधन स्पर्धा १८ नोव्हेंबरपासून; विभागीय फेरीनंतर आता विद्यापीठस्तरीय स्पर्धेचे वेध

University-Level Avishkar Competition Schedule : १८ ते २० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत विद्यापीठ परिसरात होणार आयोजन; पोस्टर व प्रतिकृती सादरीकरणासह नियमावली जाहीर
University-level 'Avishkar' research competition from November 18

University-level 'Avishkar' research competition from November 18

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : ‘सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठा’च्या वतीने आयोजित ‘आविष्कार’ या विभागीय स्तरावरील संशोधन स्पर्धेचा निकाल जाहीर करण्यात आला आहे. या स्पर्धेतून विद्यापीठस्तरीय संशोधन स्पर्धेसाठी निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांची पुढील फेरी १८ ते २० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत होणार आहे. विद्यापीठाच्या परिसरात ही स्पर्धा आयोजित करण्यात येणार असून, सध्या या तारखा संभाव्य असल्याचे विद्यापीठाने स्पष्ट केले आहे.

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