Savitribai Phule Pune University Avishkar Research Competition : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची ‘आविष्कार’ संशोधन स्पर्धा १८ नोव्हेंबरपासून; विभागीय फेरीनंतर आता विद्यापीठस्तरीय स्पर्धेचे वेध

पुणे : ‘सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठा’च्या वतीने आयोजित ‘आविष्कार’ या विभागीय स्तरावरील संशोधन स्पर्धेचा निकाल जाहीर करण्यात आला आहे. या स्पर्धेतून विद्यापीठस्तरीय संशोधन स्पर्धेसाठी निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांची पुढील फेरी १८ ते २० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत होणार आहे. विद्यापीठाच्या परिसरात ही स्पर्धा आयोजित करण्यात येणार असून, सध्या या तारखा संभाव्य असल्याचे विद्यापीठाने स्पष्ट केले आहे..आविष्कार संशोधन समितीचे अध्यक्ष प्राचार्य डॉ. देविदास वायदंडे आणि विद्यापीठाच्या अंतर्गत गुणवत्ता हमी कक्षाचे संचालक प्रा. डॉ. विनायक जोशी यांनी प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली. स्पर्धेसाठी निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांनी सकाळी नऊ वाजता सादरीकरणाच्या ठिकाणी उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या संशोधन प्रकल्पाचे सादरीकरण एक मीटर बाय एक मीटर आकाराच्या पोस्टरद्वारे करावे लागणार आहे. आवश्यकतेनुसार संशोधनाशी संबंधित प्रतिकृतीही सादर करता येणार आहे, असे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे..प्रत्येक संशोधन प्रकल्पासाठी केवळ एका विद्यार्थ्याला सादरीकरण करता येईल. स्पर्धेत सहभागी होताना विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयाचे अधिकृत ओळखपत्र सोबत आणणे बंधनकारक आहे. तसेच प्राचार्य, शिक्षक, पालक किंवा संशोधन समन्वयकांना सादरीकरणाच्या ठिकाणी उपस्थित राहता येणार नसल्याचे विद्यापीठाने स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.