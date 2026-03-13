Pune University: चला रे पोट्टेहो कुलगुरूंच्या घरी जेवायला... पुणे विद्यापीठात गॅस संपला? विद्यार्थ्यांचा इशारा! खानावळी बंद होणार?

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना गॅस तुटवड्यामुळे जेवणाची मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. व्यावसायिक सिलेंडरचा पुरवठा पूर्णपणे ठप्प झाल्याने विद्यापीठाच्या मेस आणि कॅन्टीनमधील गॅसचा साठा फक्त आज दुपारपर्यंत पुरेल एवढाच उरला आहे. यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन जेवणाची व्यवस्था विस्कळीत होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्यास कुलगुरूंच्या घरी जेवायला येऊ, असा इशारा विद्यार्थ्यांनी दिला आहे..अनेक विद्यार्थ्यांची गैरसोयजेवणाची व्यवस्था बिघडल्याने अनेक विद्यार्थ्यांची गैरसोय होत असून प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे. दरम्यान, वेळेत गॅसची व्यवस्था झाली नाही तर आम्ही थेट कुलगुरूंच्या घरी जाऊन जेवू, असा इशाराही विद्यार्थ्यांनी दिल्याने विद्यापीठ परिसरात चर्चा रंगली आहे..व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचा पुरवठा पूर्णपणे खोळंबलाइराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्षामुळे व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचा पुरवठा पूर्णपणे खोळंबला आहे. पुरवठादारांनी स्पष्ट सांगितले आहे की पुढील पंधरा ते वीस दिवस तरी सिलेंडर उपलब्ध होणार नाहीत. त्यामुळे विद्यापीठ परिसरातील मेस आणि खानावळ्या फक्त एक-दोन दिवसच चालू शकतील. मुलींचे वसतिगृह, मुलांचे वसतिगृह क्रमांक आठ आणि नऊ तसेच मुख्य रिफेक्टरी अशा ठिकाणी दररोज सुमारे तीन हजार विद्यार्थी जेवण घेतात. या सर्वांना आता जेवण मिळेल की नाही, याची चिंता निर्माण झाली आहे..फक्त दोन दिवस पुरेल इतकाच गॅस शिल्लकमेस चालकांनी विद्यापीठ प्रशासनाला कळवले की गॅस संपल्याने जेवण तयार करणे अशक्य होईल. सध्याच्या साठ्यानुसार फक्त दोन दिवस पुरेल इतकाच गॅस शिल्लक आहे. त्यामुळे अनेक खानावळी बंद करण्याच्या विचारात आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या उपासमारीची वेळ येऊ शकते. विद्यार्थी संघटनांनी प्रशासनाकडे तातडीने हस्तक्षेप करण्याची आणि पर्यायी व्यवस्था करण्याची मागणी केली आहे..ऐन परीक्षा काळात ही समस्या अधिक गंभीर ठरली आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून हॉटेल चालक मर्यादित पदार्थच तयार करत आहेत आणि वाढत्या खर्चामुळे जेवणाचे दरही वाढवले आहेत. फूड मॉलमधील काही दुकानदारांनी तर सेवा बंद ठेवण्याचे संकेत दिले आहेत. यामुळे वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे..Pune-Bangalore Highway Accident : पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावर अपघात; शिरोली पुलाजवळ, भरधाव मोटार बॅरिकेड्सला धडकली .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.