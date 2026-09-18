Pune University Mess Fee Hike: पुणे विद्यापीठातील मेस दरवाढीचा भार विद्यार्थ्यांवर नको; विद्यापीठाने अनुदान द्यावे: ‘विद्यार्थी संघर्ष कृती समिती’ची मागणी

पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या वतीने १७ सप्टेंबर रोजी काढण्यात आलेल्या परिपत्रकानुसार विद्यापीठातील सर्व भोजनगृहांमधील (मेस) भोजनाचे दर प्रति थाळी १० रुपयांनी वाढविण्यात आले आहेत. महागाईमुळे हा निर्णय घेण्यात आला असला, तरी या वाढीव १० रुपयांचा आर्थिक भार विद्यार्थ्यांवर टाकणे अत्यंत अन्यायकारक आहे. हा भार विद्यार्थ्यांनी न उचलता विद्यापीठाने संबंधित मेस चालकांना अनुदान स्वरूपात द्यावा, अशी आक्रमक भूमिका 'विद्यापीठ विद्यार्थी संघर्ष कृती समिती'ने घेतली आहे. याबाबत शुक्रवारी (१८ सप्टेंबर) एक जाहीर प्रेस नोट प्रसिद्ध करण्यात आली आहे..अन्नधान्य, खाद्यतेल, एलपीजी गॅस आणि कामगारांच्या वेतनात झालेली वाढ यांमुळे मेस चालकांवरील ताण वाढल्याचे कारण विद्यापीठाने दिले आहे. मात्र, सध्या राज्यातील अनेक भाग दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करत आहेत, तर अनेक विद्यार्थ्यांना शासकीय शिष्यवृत्ती व महाडीबीटीचे लाभ अद्याप मिळालेले नाहीत. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार लादणे योग्य नसल्याचे समितीचे म्हणणे आहे..पारदर्शकतेचा अभाव आणि विद्यार्थ्यांचे आक्षेपदरवाढीनंतर जेवणाची गुणवत्ता (Quality) आणि प्रमाण (Quantity) यात नेमके काय बदल होणार, याबाबत विद्यापीठाने कोणतीही स्पष्ट माहिती दिलेली नाही. विशेष म्हणजे, भोजनगृह व गुणवत्ता नियंत्रण समितीमध्ये विद्यार्थी प्रतिनिधी असतानाही, कोणताही सल्ला किंवा सर्व्हेक्षण न करता हा निर्णय परस्पर घेण्यात आल्याचा गंभीर आरोप समितीने केला आहे..विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्या:मेस भोजन दरातील वाढीव १० रुपये विद्यार्थ्यांकडून आकारू नयेत; ती रक्कम विद्यापीठाने अनुदान म्हणून द्यावी.दरवाढीनंतर भोजनाच्या गुणवत्ता व प्रमाणातील बदलांची लेखी माहिती जाहीर करावी.भोजनगृह व गुणवत्ता नियंत्रण समितीची तातडीने बैठक बोलावून विद्यार्थी प्रतिनिधींची मते नोंदवावीत.विद्यार्थ्यांशी संबंधित आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी व्यापक चर्चा व सर्व्हेक्षण करावे..विद्यार्थी सर्वेक्षण आणि पुढील भूमिका विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी १८ सप्टेंबर ते २४ सप्टेंबर दरम्यान मेस दरवाढीबाबत विशेष विद्यार्थी सर्वेक्षण राबविण्यात येणार आहे. या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष कुलगुरू, भोजनगृह व उपहारगृह दक्षता नियंत्रण समिती, अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आणि प्रसारमाध्यमांकडे सादर केले जाणार आहेत, असे समितीने स्पष्ट केले आहे.."मेस दरवाढ मान्य; पण तिचा भार विद्यार्थ्यांवर नको तर विद्यापीठाने उचलावा. विद्यार्थी प्रतिनिधींना विश्वासात न घेता घेतलेले निर्णय अयोग्य आहेत." अभिषेक शेलकर, अध्यक्ष, विद्यापीठ विद्यार्थी संघर्ष कृती समिती (SPPU युनिट)"वर्षभर उलटूनही शिष्यवृत्ती मिळालेली नाही. अशा स्थितीत ही दरवाढ आमच्यासारख्या ग्रामीण व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थिनींसाठी मोठी अडचण ठरणारी आहे." प्रतिक्षा वाघमारे, विद्यार्थिनी"ग्रामीण भागातून आलेल्या आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील विद्यार्थ्यांसाठी ही दरवाढ अजिबात परवडणारी नाही." श्रीकांत कांबळे, विद्यार्थी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.