Sawai Gandharva Bhimsen Festival : यंदाचा ‘सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव’ १३ ते १७ जानेवारीमध्ये; प्रथमच फर्ग्युसन महाविद्यालयाच्या मैदानावर आयोजन

पुणे - ‘महोत्सवांचा मुकूटमणी’ म्हणून ओळखल्या जाणारा सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव यंदा १३ ते १७ जानेवारी २०२७ या कालावधीत फर्ग्युसन महाविद्यालयाच्या मैदानावर आयोजित करण्यात येणार आहे. महोत्सवाचे आयोजक असलेल्या आर्य संगीत प्रसारक मंडळाचे कार्याध्यक्ष श्रीनिवास जोशी यांनी ही माहिती दिली..बहुतांश वर्षी डिसेंबरमध्ये आयोजित केला जाणारा हा अभिजात शास्त्रीय संगीताचा महोत्सव यंदा जानेवारीत आयोजित केला जाणार आहे. तसेच, यंदा तारखांसह स्थळ देखील बदलण्यात आले आहे. गेल्या काही वर्षांत मुकुंद नगर येथील महाराष्ट्रीय मंडळाचे क्रीडा संकुल येथे होणार हा महोत्सव यंदा प्रथमच शहराच्या मध्यवर्ती अशा शिवाजीनगर भागातील फर्ग्युसन महाविद्यालयाच्या मैदानावर आयोजित करण्यात आला आहे. महोत्सवाचे हे ७२ वे वर्ष असून महोत्सवासंबंधीचा इतर तपशील लवकरच जाहीर केला जाईल..हा महोत्सव शहरातील मध्यवर्ती भागात आयोजित करण्याच्या दृष्टीने आर्य संगीत प्रसारक मंडळाने फर्ग्युसन महाविद्यालयाचे मैदान मिळण्याबाबत डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीशी चर्चा केली होती. सोसायटीने देखील सकारात्मक प्रतिसाद दिल्यानंतर महोत्सवाचे स्थळ निश्चित झाले. मात्र डिसेंबरमध्ये याच मैदानावर पुणे पुस्तक महोत्सवाचा कार्यक्रम पूर्वनियोजित असल्याने ‘सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव’ डिसेंबरऐवजी जानेवारीत आयोजित करण्याचे निश्चित करण्यात आले..‘सवाई’च्या आयोजन स्थळांचा असा आहे इतिहास -‘सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव’ हा सुरुवातीला काही वर्षे रेणुका स्वरूप प्रशाला येथे आयोजित केला जात होता. त्यानंतर सुमारे ३५ वर्षे महोत्सवाचे आयोजन न्यू इंग्लिश स्कूल, रमणबाग शाळेच्या पटांगणावर केले जात होते. २०१९ पासून या महोत्सवाचे आयोजन मुकुंद नगर येथील महाराष्ट्रीय मंडळाचे क्रीडा संकुल येथे करण्यात येत होते. २०१९ ते २०२५ या काळात कोरोनाची दोन वर्षे वगळता पाच वर्षे महोत्सवाचे आयोजन महाराष्ट्रीय मंडळाच्या पटांगणावर करण्यात आले..डेक्कन एजुकेशन सोसायटीने पुण्यातील हा अत्यंत मानाचा संगीत महोत्सव फर्ग्युसन महाविद्यालयाच्या पटांगणावर व्हावा, यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे सर्वांना अत्यंत सोयीच्या असलेल्या मध्यवर्ती ठिकाणी यंदा महोत्सवाचे आयोजन करण्यात येत आहे, याचा आम्हाला आनंद आहे.- श्रीनिवास जोशी, कार्याध्यक्ष - आर्य संगीत प्रसारक मंडळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.