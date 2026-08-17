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फोटो- सुजय विखे
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रस्ता अडला, ‘वाट’तर काढावीच लागेल!

अहिल्यानगर ते सावळेविहीर महामार्गाच्या कथा अन् व्यथा सांगणारं एक पुस्तकही तयार होईल, गेल्या दहा-बारा वर्षांत इतकं काही घडून गेलंय. या मार्गामुळे लोक नरकयातना सहन करीत आहेत. यावर माध्यमांतही भरपूर छापून आलंय. जनआक्रोशही पाहिला. शेकडो आंदोलने अनुभवली. याच मार्गाने आजपर्यंत पन्नास-साठ जणांचे जीवही घेतले. इतकं सगळं होऊनही हा मार्ग का होत नाही? काय प्रॉब्लेम आहे? काहीही असलं तरी मार्ग काढावाच लागेल.

- प्रकाश पाटील

‘सकाळ’नेही अनेकदा याप्रश्‍नी आवाज उठविला. आता यावर लिहिलं काय, बोललं काय किंवा न बोललं काय? ‘रोजचं मढं त्याला कोण रडं’ असं लोक संतापाने बोलतात.

हे सगळं खरं असलं तरी माध्यमांना एखादा प्रश्‍न मार्गी लागेपर्यंत स्वस्थ बसून तरी कसं चालेल. या मार्गावर आता काय लिहायचं, असंही म्हणून थांबता येणार नाही. देशभरातून साईबाबांच्या पवित्र शिर्डीला जाण्यासाठी हा मार्ग महत्त्वाचा. तसेच अहिल्यानगर शहर हे जिल्ह्याचे मुख्यालय. त्यामुळे उत्तरेतील सर्वांनाच या मार्गावरून यावे-जावे लागते. येथून प्रवास करायचा म्हटले की जीव मुठीत घेऊन गाडी चालवावी लागते. संगमनेर मार्गे यावे-जावे तर ‘वाईहून काशी’ होते.

आता या रस्त्यावर पुन्हा एकदा लिहिण्याचं कारण असं की भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. सुजय विखेपाटील यांनी या मार्गाच्या रखडलेल्या कामाला थेट अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनाच जबाबदार धरलं. खुद्द डॉ. विखेपाटील असे विधान करतात म्हटल्यानंतर उलटसुलट चर्चा होणारच. प्रतिक्रिया येणार. टीका होणार. ते ट्रोलही होणार हे सगळं आलंच. ते त्यांनी स्पष्ट केलेच आहे.
अमेरिका आणि इराण युद्धाची झळ साऱ्या जगाला बसली ती भारतालाही बसली. इंधन टंचाई झाली. तसेच डांबर मिळेना झाले. या महामार्गाचे काम सुरू असताना असे जागतिक संकट आल्याने प्रश्‍न निर्माण झाला, हे डॉ. विखेपाटील यांचे म्हणणं अगदी खरंही आहे. ते नाकारताही येणार नाही. इराणवर मिसाईल टाकताना नगर- कोपरगावच्या ठेकेदाराला विचारले होते का? असा प्रश्‍नही त्यांनी उपस्थित केला आहे.

त्यांचं या मार्गाबाबत जे काही म्हणणं आहे ते कोणाला पटो न पटो, ते खरंही आहे असं आम्ही मानतो. पण, डॉक्टरसाहेब प्रश्‍न आताचा नाही. या मार्गासाठी लोक बारा वर्षे झाले संघर्ष करीत आहेत. देशात आणि राज्यात भाजपची सत्ता येऊनही आता तप झालंय. आज जिल्ह्यात दोघे सोडले तर महायुतीचे सर्वाधिक म्हणजे सतरा आमदार आहेत (विधान परिषद धरून). इतकी प्रचंड शक्ती असताना हा महामार्ग का होत नाही? असा प्रश्‍न लोकांनी केला तर ते चुकीचे तरी कसे म्हणावे.

देशात हजारो किलोमीटर लांबीचे चौपदरी, सहापदरी महामार्ग होतात. डोंगर पोखरले जातात. इतकेच नव्हे नगर-सोलापूर मार्ग चकाचक होतो. नगर-दौंड होतो, मग सावळीविहीर ते नगर याच मार्गाला कोणाची दृष्ट लागली. आज ट्रम्प अध्यक्ष आहेत. यापूर्वी ते कुठे अध्यक्ष होते. तेव्हा तर डांबर उपलब्ध होते की नव्हते? हाही प्रश्‍न उरतोच. हा मार्ग का झाला नाही, याचं खापर सत्ताधारी विरोधकांवर, विरोधक सत्ताधाऱ्यांवर फोडतात. यामध्ये नवं असं काही राहिलं नाही. लोकांना हा मार्ग कसाही करून हवा आहे.

आपण म्हणता लोकांनी संयम बाळगावा. लोक तो आजपर्यंत बाळगतच आले आहेत. मात्र, जेव्हा हा मार्ग एखाद्याच्या घरातील माणसाचा जीव घेतो. तेव्हा संताप अनावर होणारच. आक्रोश, आंदोलनेही होत राहाणार. आजपर्यंत राज्यकर्त्यांनी या रस्त्याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही, हे दुर्दैवाने म्हणावे लागते. यातून कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेनावालेही सुटू शकत नाहीत.

डॉ. सुजय विखेपाटील जर असे म्हणत असतील की हा रस्ता मीच करणार तर त्याचे निश्‍चितच स्वागत व्हायला हवे. त्यांनी जर पुढाकार घेतला तर काहीच अडचण येणार नाही. आता पावसाळा आणखी एक महिना असेल. डिसेंबरपर्यंत या रस्त्याचे काम पूर्ण होईल, असा दावा त्यांनी केला आहे. लोकांनी बारा वर्षे संयम बाळगला आहे. ते नक्कीच आणखी चार महिने संयम ठेवतील.

जर पुढील चार महिन्यांत या मार्गाचे काम पूर्ण झाले तर या रस्त्यावरून जो जो प्रवास करील तो तो डॉ. विखपाटील यांना आठवणीत ठेवेल. बारा वर्षे हा रस्ता अडला आहे. डॉक्टरसाहेब, आता तुम्हाला यतून ‘वाट’ तर काढावीच लागेल. ती कशी काढायची हे तुम्हीच ठरवा.

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