Pune News: सायकर चौकात वाहतुकीचा बोजवारा;बालेवाडी हायस्ट्रीट रस्त्याची खोदकामामुळे दुरवस्था; प्रशासन सुस्त

बालेवाडी: बालेवाडी हायस्ट्रीट येथील कै. सोनबा सायकर चौकात गेल्या चार महिन्यांपासून सुरू असलेले रस्ते खोदकामाचे काम अद्याप पूर्ण न झाल्याने नागरिकांना प्रचंड वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेड (एमएनजीएल) आणि महावितरणकडून करण्यात आलेल्या या खोदकामामुळे रस्त्याची दुरवस्था झाली असून, अपूर्ण कामामुळे परिसरात धूळ पसरली आहे..जानेवारी महिन्यात 'एमएनजीएल'कडून गॅस वाहिनी टाकण्यासाठी चौकातील रस्त्याची एक बाजू पूर्णपणे खोदण्यात आली होती. काम पूर्ण झाल्यानंतर खड्डे केवळ माती टाकून बुजवण्यात आले. परिणामी, रस्ता असमतल झाल्याने वाहनचालक घसरून पडण्याचे प्रकार वाढले होते.या गंभीर समस्येबाबत 'सकाळ'ने १५ फेब्रुवारी आणि २१ मार्चला सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध करून कामाच्या निकृष्ट दर्जासंदर्भात प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. त्यानंतर महापालिका पथ विभागाने सिमेंटचे गट्टू बसवण्याचे काम हाती घेतले, मात्र ते कामही आता अर्धवट स्थितीत सोडून देण्यात आले आहे..सध्या या चौकात पदपथावर खोदकामाचा राडारोडा पडला असून पादचाऱ्यांना चालणे कठीण झाले आहे. त्यातच महावितरणनेही याच ठिकाणी खोदकाम करून रस्ता पुन्हा माती टाकून बुजवला आहे. दोन्ही यंत्रणांच्या या निष्काळजीपणामुळे रस्त्याची क्षमता कमी झाली असून हायस्ट्रीट परिसरात रोज वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागत आहेत.तातडीने हे काम पूर्ण करून रस्ता वाहतुकीसाठी खुला करावा, तसेच कामाचा दर्जा सांभाळावा, अशी मागणी स्थानिक रहिवाशांकडून होत आहे..पथ विभागाचे उपअभियंता दिलीप काळे यांनी सांगितले की, या सोमवारपासून तातडीने हे काम हाती घेऊन ते लवकरच पूर्ण करण्यात येईल.."जानेवारी महिन्यापासून या रस्त्यावरून ये-जा करताना कोंडीचा सामना करावा लागतो. या संथ कामामुळे नागरिकांना प्रचंड मनस्ताप होत आहे. वेळेचे सगळे गणितच बिघडले आहे."- संध्या मोघे, रहिवासी, बालेवाडी"वाहतूक नियमनाच्या दृष्टीने हे काम तातडीने होणे गरजेचे आहे. रस्ता खोदल्यामुळे दररोज या ठिकाणी वाहतूक कोंडी होऊन संपूर्ण रस्त्यावर ताण येतो आणि वाहतुकीचा बोजवारा उडतो आहे."- प्रसाद डोंगरे,सहाय्यक पोलिस निरीक्षक,बाणेर वाहतूक विभाग