वागदरी एसबीआय शाखेचे एटीएम बंद नागरिकांचे गैरसोय
वागदरी ः येथील एसबीआय बँक शाखेचे बंद असलेले एटीएम.
वागदरीत एसबीआयचे
एटीएम बंदमुळे हाल
वागदरी, ता. ३ ः वागदरी एसबीआय शाखेचे एटीएम बँकेच्या वेळात म्हणजे सकाळी १० ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत चालू असते. त्यानंतर बँकेचे कर्मचारी एटीएम बंद करतात. त्यामुळे नागरिकांची गैरसोय होत आहे.
वागदरी गाव व परिसरातील नागरिक मोठ्या प्रमाणात अनेक कामांसाठी वागदरीला येतात. वागदरी परिसरात दहा बारा खेडे आहेत. तसेच गावात जिओचा टॉवर नसल्याने रेंज येत नाही. रेंज नसल्याने फोन पे होत नाही. त्यामुळे कुठलेही खरेदी व्यवहार करताना खूप अडचणी येत आहेत. सकाळी व सायंकाळी एटीएम बंद असल्याने कारणाने नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणात हाल होत आहेत. ज्यावेळी पैशांची गरज असते त्यावेळी पैसे मिळत नाहीत. यापूर्वी एटीएम २४ तास चालू राहत होते. सुमारे वर्षभरापासून बँक बंद झाल्यावर एटीएमही बंद केले जात आहे. एटीएम २४ तास चालू ठेवावे, अशी मागणी होत आहे.