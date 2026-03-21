रहाटणी एसएनबीपीमध्ये पक्षी संवर्धनाची जनजागृती
पिंपळे सौदागर, ता. २१ ः जागतिक चिमणी दिनानिमित्त राहटणी येथील एसएनबीपी इंटरनॅशनल स्कूलतर्फे पक्षी संवर्धनाला चालना देण्यासाठी आणि पर्यावरणाबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी घरटी बसविण्याचा (नेस्ट इन्स्टॉलेशन) उपक्रम शुक्रवारी (ता. २०) उत्साहात झाला.
या उपक्रमांतर्गत शाळेच्या परिसरात चिमण्यांची १२ घरटी बसविण्यात आली. नेचर फॉरेव्हर सोसायटीचे पुणे समन्वयक चंदन चौरसिया यांनी ही घरटी उपलब्ध करून दिली. उपक्रम समन्वयक बबिता बॅनर्जी आणि शिक्षकांनी नियोजन केले. प्रत्यक्ष कृतीतून पर्यावरणीय समतोल राखण्यात चिमण्यांचे महत्त्व विद्यार्थ्यांना समजले. शहरीकरणामुळे त्यांच्या अधिवासावर होणाऱ्या परिणामांचीही जाणीव झाली.
स्टेट बोर्ड प्राचार्या सोनल श्रीवास्तव, संचालक-प्राचार्या डॉ. जयश्री वेंकटरामन आणि चेअरमन डॉ. डी. के.भोसले यांनी मार्गदर्शन केले. या उपक्रमातून ‘लहान कृतीतून मोठा बदल शक्य आहे’ हा संदेश देण्यात आला.
