टेमगिरवाडी शाळेचे रंगोत्सव स्पर्धेत यश
चाकण, ता. ६ : महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण विभाग व क्रीडा विभाग, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र, पुणे आयोजित राज्यस्तरीय रंगोत्सव स्पर्धेत जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा टेमगिरवाडी काळुसने राज्यात प्रथम क्रमांक पटकाविला. त्याबद्दल राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र, पुण्याचे उपसंचालक अरुण जाधव यांच्या हस्ते ट्रॉफी व प्रमाणपत्र देऊन टेमगिरवाडी शाळेचा गौरव करण्यात आला.
राज्याच्या आठ शिक्षण विभागातून २२ अनुभवात्मक अध्ययन आधारित उत्कृष्ट कृतींचे राज्यस्तरावर एससीईआरटी, पुणे या ठिकाणी कला एकात्मिकता, क्रीडा एकात्मता, खेळावर आधारित अध्यापन शास्त्र या मुद्द्यांच्या आधारे सादरीकरण पार पडले. त्यामध्ये पुणे विभाग, लातूर विभाग व कोल्हापूर विभाग यांनी अनुक्रमे प्रथम, द्वितीय व तृतीय क्रमांक पटकाविला. पुणे विभागाचे नेतृत्व जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा टेमगिरवाडीने केले. शाळा प्रमुख दीपक रेटवडे, रामकृष्ण वाटेकर व विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या अनुभवात्मक अध्ययन आधारित सादरीकरणाचा राज्यात प्रथम क्रमांक मिळवल्याबद्दल एससीईआरटी, पुण्याचे संचालक राहुल रेखावार, उपसंचालक अरुण जाधव, शिक्षणाधिकारी संजय नाईकडे, एससीईआरटी सहाय्यक संचालक, बाळकृष्ण वाटेकर गटशिक्षणाधिकारी अमोल जंगले, शिक्षणविस्तार अधिकारी जीवन कोकणे यांनी अभिनंदन केले.
अनुभवात्मक शिक्षण आधारित अध्ययन अध्यापन उपक्रमाला विस्तार अधिकारी वामन सूर्यवंशी, केंद्रप्रमुख जयश्री गोरे यांनी मार्गदर्शन केले. राज्यस्तरीय शैक्षणिक यशाबद्दल शिक्षक व विद्यार्थ्यांचे सर्व थरातून अभिनंदन होत आहे.
