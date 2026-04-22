Pune News : शालेय विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका फुटल्या; परीक्षा होण्यापूर्वीच समाजमाध्यमात प्रश्नपत्रिका प्रसारित

पुणे - शालेय विद्यार्थ्यांसाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेकडून घेण्यात येणाऱ्या मूल्यांकन चाचणीच्या (पॅट-३) प्रश्नपत्रिका परीक्षा होण्यापूर्वीच समाजमाध्यमांवर प्रसारित झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात संबंधित चॅनेलविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..याबाबत राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या डॉ. मनीषा ताठे यांनी विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. संबंधित चॅनेलच्या चालकांवर माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..राज्यभरातील दुसरी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक क्षमता आणि गणित, इंग्रजी, मराठी विषयांचा कल जाणून घेण्यासाठी परिषदेतर्फे 'पॅट-३' ही परीक्षा घेतली जाते. राज्यातील शाळा, खासगी व अनुदानित शाळांमधील सुमारे ३० लाख विद्यार्थी ही परीक्षा देतात..वेळापत्रकानुसार मराठी, गणित आणि इंग्रजी विषयाची परीक्षा होणार होती. या प्रश्नपत्रिकांची पुण्यात एका खासगी मुद्रणालयात छपाई करून राज्यात गोपनीय पद्धतीने वितरण केले जाते. मात्र, परीक्षा होण्यापूर्वीच या तिन्ही विषयांच्या प्रश्नपत्रिका संबंधित चॅनेलवर प्रसारित झाल्याचे समोर आले..'परीक्षेपूर्वी प्रश्नपत्रिका समाजमाध्यमांवर कशा प्रसारित झाल्या, याचा तपास करण्यात येत आहे. यामागे काही आर्थिक देवाणघेवाण झाली आहे का, तसेच यात आणखी कोणाचा सहभाग आहे, यादृष्टीने चौकशी सुरू आहे, अशी माहिती पोलिस निरीक्षक अरुण घोडके यांनी दिली.