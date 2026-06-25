पुणे

तेरा वर्षाच्या मुलीचा विनयभंग:

तेरा वर्षाच्या मुलीचा विनयभंग:
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शाळेला जाणाऱ्या
मुलीचा विनयभंग

श्रीपूर, ता. २५ : शाळेला निघालेल्या तेरा वर्षाच्या अल्पवयीन विद्यार्थिनीचा विनयभंग केल्याप्रकरणी येथील एकाला पोलिसांनी अटक केली असून, न्यायालयाने त्याची ३ दिवस पोलिस कोठडीत रवानगी केली आहे.
जीवन जयवंत घाडगे (वय ३२ रा. महाळुंग मायनर सेक्शन) असे संशयिताचे आहे. बुधवारी (ता. २४) सकाळी १० वाजण्याच्या सुमारास ही विद्यार्थिनी आपल्या घरातून शाळेला जाण्यासाठी निघाली होती. घरापासून काही अंतरावर ती आली होती. यावेळी तिच्या मागून जीवन हा दुचाकीवरून आला होता. मुलीपुढे त्याने गाडी उभी केली आणि अतिशय अश्लील भाषेत बोलून शारीरिक स्पर्श करून विनयभंग केला. त्याला हिसका देऊन ही मुलगी घरी पळून गेली. पालकांच्या फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल झाला. महिला पोलिस उपनिरीक्षक के. एम. वणवे या प्रकरणाचा पुढील तपास करीत आहेत.

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