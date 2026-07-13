School Robotics Lab: एआयमुळे शिक्षकांची भूमिका बदलली; घोडेगावातील कार्यशाळेत राजीव नंदकर यांचे प्रतिपादन

घोडेगाव : कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) च्या युगात शिक्षकांची भूमिका बदलली आहे. बदलत्या काळाशी सुसंगत राहून अध्यापन अधिक परिणामकारक, विद्यार्थी-केंद्रित आणि भविष्याभिमुख कसे करता येईल याकडे शिक्षकांनी विशेष लक्ष दिले पाहिजे असे प्रतिपादन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पुणे तथा संचालक यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा) चे राजीव नंदकर यांनी केले. .घोडेगाव (ता आंबेगाव) येथे जनता विदया मंदिर येथील रोबोटिक्स लॅबचे उदघाटन प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी आपले अनभुव व कौशल्याचा वापर करुन अध्यापन अधिक प्रभावी आणि परिणामकारक कसे बनवावे या विषयावर शिक्षकांची तीन तासाची कार्यशाळा घेतली. या कार्यशाळेत भविष्यातील आव्हाने लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांना अधिक प्रभावीपणे शिकविण्यासाठी २० आधुनिक अध्यापन पद्धतींची सविस्तर चर्चा करण्यात आली. शिक्षकांनीही उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवत अनेक विचारप्रवर्तक प्रश्न विचारले. या प्रश्नांची व शिक्षकांचे शंकांचे निरसन राजीव नंदकर यांनी केले..या कार्यक्रमास संस्थेचे अध्यक्ष तुकाराम काळे, उपाध्यक्ष संजय आर्वीकर, कार्याध्यक्ष सुरेशशेठ काळे, सचिव विश्वास काळे, सोमनाथ वसंतराव काळे, राजेश काळे, प्रभारी प्राचार्य जितेंद्र वामन, उपमुख्याध्यापक संजय जाधव, उपप्राचार्य धनंजय पातकर, पर्यवेक्षिका प्रियंका जाधव, न्यू इंग्लिश मेडीयम स्कुलच्या प्राचार्या मेरिफ्लोरा डिसोजा, सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते..विशेष म्हणजे राजीव नंदकर हे या शाळेचे माजी विदयार्थी आहेत. यावेळी त्यांनी शाळेतील त्यांचे अनुभव व त्यांचा शैक्षणिक प्रवास विषद केला. त्याचबरोबर संस्थेचे जनता विदयार्थी वसतिगृह भेट देवुन मुलांची विचारपुस केली व वसतीगृहामधील सुविधांची पहाणी देखील केली. यानंतर वसतीगृहातील मुलांबरोबर क्रिकेट खेळुन आनंद लुटला. ज्या शाळेने मला स्वप्ने पाहायला शिकवले, त्याच शाळेत आज शिक्षक म्हणून उभे राहण्याचा अभिमान शब्दांत व्यक्त करणे कठीण आहे अशा शब्दात त्यांनी आपल्या भावना यावेळी व्यक्त केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.