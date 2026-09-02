Manchar News : उसनवारीच्या धान्यावर भूक भागविण्याची वेळ; आंबेगाव तालुक्यात २२ शाळांचा पुरवठा रखडला

मंचर - आंबेगाव तालुक्यातील पुणे जिल्हा परिषदेच्या २७८ प्राथमिक शाळांमध्ये १५ जूनपासून शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले असले, तरी लांडेवाडी व मोरडेवाडी केंद्रांतर्गत २२ शाळांना मंगळवारपर्यंत (ता. १) शालेय पोषण आहारासाठी आवश्यक धान्याचा पुरवठा झालेला नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. त्यामुळे शाळा व्यवस्थापन समित्या व शिक्षकांना विद्यार्थ्यांची दुपारची भूक भागविण्यासाठी उसनवारीने धान्य जमा करण्याची वेळ आली आहे..काही शिक्षकांच्या म्हणण्यानुसार, पुरवठा होणाऱ्या धान्याचे वजन अनेकदा अपेक्षेपेक्षा कमी असते. तसेच वाटाणा व मूग यांची प्रतवारी समाधानकारक नसल्याच्या तक्रारी आहेत. मोरडेवाडी येथील जिल्हा परिषद शाळेत स्वयंपाकघर नियमित स्वच्छ ठेवले जाते. स्वयंपाक करताना स्वच्छता व सुरक्षिततेच्या नियमांचे पालन केले जाते. सर्व महिला मास्कचा वापर करतात..१ सप्टेंबरपर्यंत पोषण आहार न आलेल्या शाळामोरडेवाडी केंद्रमोरडेवाडी. मंचर-१, मंचर-२, लोंढेमळा, मुळेवाडी, मणिपूर, शेवाळवाडी, लांडकमळा, भेकेमळा, दस्तुरवाडी, महात्मा गांधी प्राथमिक विद्यालय, महात्मा गांधी माध्यमिक विद्यालय,उर्दू हायस्कूल मंचर.लांडेवाडी केंद्रलांडेवाडी, निघोटवाडी, वडगाव काशिंबेग, वाळुंजवाडी, सुलतानपूर, चिंचोली देशपांडे, शेवाळवाडी, कोळवाडी, शिवाजीराव आढळराव पाटील विद्यालय लांडेवाडी..रिक्त पदांचा फटकाआंबेगाव तालुक्यात शालेय पोषण आहार अधीक्षक तसेच डाटा एन्ट्री ऑपरेटरची पदे अनेक वर्षांपासून रिक्त असल्याने योजनेच्या अंमलबजावणीवर परिणाम होत असल्याचे समोर आले आहे.शाळांनी धान्य स्वीकारताना वजन, दर्जा व एक्सपायरी डेट तपासावी. निकृष्ट धान्य स्वीकारू नये, अशा सूचना वेळोवेळी देण्यात आल्या आहेत. शाळांच्या स्वयंपाकघरांना नियमित भेट देऊन पाहणी केली जाते.- रूपाली धोका, गटशिक्षणाधिकारी, आंबेगाव तालुका पंचायत समिती.पुणे जिल्हा परिषदेत एकूण प्राथमिक व माध्यमिक शाळांची संख्या पाच हजार ७२४ असून, त्यामध्ये एकूण सात लाख ७७ हजार ५३२ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या धान्याची गुणवत्ता तपासण्यासाठी अन्न व भेसळ प्रतिबंधक विभागाच्या राज्य सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळेत तपासणी करावी, असे पत्र १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी अन्न विश्लेषक, राज्य सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, पुणे यांना पुणे जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाच्या वतीने देण्यात आले होते.- विवेक वळसे पाटील, उपाध्यक्ष तथा सभापती, शिक्षण समिती, पुणे जिल्हा परिषद.दृष्टिक्षेपात२७८ - प्राथमिक शाळा११ हजार ७९० - पहिली ते पाचवीचे विद्यार्थी७ हजार २५० - सहावी ते आठवीचे विद्यार्थी१९ हजार ४० - तालुक्यातील एकूण लाभार्थी विद्यार्थी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.