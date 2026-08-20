पुणे

विज्ञान प्रयोगातून विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोनाची गोडी

विज्ञान प्रयोगातून विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोनाची गोडी
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पंढरपूर-ः विज्ञान कार्यशाळेत इलेक्ट्रॉनिक्स अन् ड्रॉईंग रोबोटिक्सचे प्रयोग करताना सहभागी विद्यार्थी.

नवनीत विद्यालयात विज्ञान कार्यशाळा

पंढरपूर, ता. २० ः इसबावी येथील नवनीत विद्यालयात नेक्स्ट जनरेशन ब्रेन हबच्या वतीने विद्यार्थ्यांसाठी विज्ञान कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. कार्यशाळेत विद्यार्थ्यांनी विविध वैज्ञानिक प्रयोगांमध्ये उत्साहाने सहभाग घेत विज्ञान विषयातील संकल्पना प्रत्यक्ष प्रयोगातून समजून घेतल्या.

विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञानाची गोडी निर्माण व्हावी, जिज्ञासेला चालना मिळावी, तसेच निरीक्षण, प्रयोगशीलता अन् वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित व्हावा, या उद्देशाने कार्यशाळा घेण्यात आली. यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्रॉईंग रोबोटिक्स अन् विविध वैज्ञानिक प्रयोगांचे प्रात्यक्षिक विद्यार्थ्यांना दाखविण्यात आले. प्रत्यक्ष प्रयोगातून विज्ञान अन् तंत्रज्ञान समजून घेण्याची संधी मिळाल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये उत्साह दिसून आला.

रिसर्च पार्क फाउंडेशन, पुणेचे संचालक राजू भोसले अन् पराग गोरे यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली इलेक्ट्रॉनिक्स अन् ड्रॉईंग रोबोटिक्सचे प्रयोग करून दाखविण्यात आले. कार्यक्रमाचे नियोजन नेक्स्ट जनरेशन ब्रेन हब अन् लंडन किड्स पूर्व प्राथमिक शाळेच्या संचालिका जान्हवी आराध्ये व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केले.

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