वाई:-द्रविड हायस्कूल मध्ये विज्ञान दृष्टी कार्यशाळा संपन्न.
वाईत ‘विज्ञान दृष्टी’ कार्यशाळा उत्साहात
द्रविड हायस्कूलमध्ये उपक्रम; प्रचारकांकडून विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन
वाई, ता. २ : येथील द्रविड हायस्कूलमध्ये विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन निर्माण करण्यासाठी ‘विज्ञान दृष्टी’या विशेष कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले.
यावेळी विद्यार्थ्यांना विज्ञान विषयाची गोडी लावण्यासाठी अनेक वर्षे प्रयोगांच्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्राभर कार्यरत असणारे विज्ञान प्रचारक आणि प्रसारक हेमंत लागवणकर आणि प्रिया लागवणकर यांनी विज्ञान मंडळातील सदस्यांना आणि विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. त्यांनी भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र व जीवशास्त्र या विषयांतील काही प्रयोग विद्यार्थ्यांकडून करून घेतले. यामुळे आपल्या अवतीभोवती, घरात उपलब्ध असणाऱ्या वस्तूंपासून छोटेछोटे प्रयोग कसे करता येतात? ही दृष्टी विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण होण्यास मदत होणार आहे.
श्री. लागवणकर यांनी विज्ञान हे सर्वव्यापी असल्याचे सांगून केप्लर आणि लुई पाश्चर या दोन शास्त्रज्ञांच्या कार्याचा परिचय करून दिला. प्रिया लागवणकर यांनी अलेक्झांडर फ्लेमिंग आणि लुई पाश्चर या शास्त्रज्ञांनी लावलेल्या शोधाची कथा सांगितली. ग्रंथालयासाठी पुस्तके आणि तक्ते भेट दिले. शालाप्रमुख दत्तात्रय भोसले यांनी स्वागत केले. उमेश लिमये यांनी परिचय करून दिला. महेश इनामदार यांनी आभार मानले. कार्यशाळेसाठी शिक्षक प्रतिनिधी सूर्यकांत साबळे, संकेत सावंत यांचे सहकार्य लाभले.
वाई : विज्ञान दृष्टी कार्यशाळेत नवनवीन प्रयोग करताना द्रविड हायस्कूलमधील विद्यार्थी.
