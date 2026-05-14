Kukadi Project : कुकडीचे उन्हाळी दुसरे आवर्तन सुरु; प्रकल्पात 17.67 टक्के उपयुक्त पाणीसाठा

नारायणगाव - शेतकऱ्यांची मागणी व निर्माण झालेली पाणीटंचाई याचा विचार करून जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या सूचनेनुसार कुकडी प्रकल्पा अंतर्गत धरणातून उन्हाळी आवर्तन सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आजपासून डिंभे डावा कालव्याद्वारे मीना व घोड शाखा कालव्यात अनुक्रमे 200 व 100 कुसेक्स या दराने व वडज धरणातून मिना पूरक कालव्यात पाणी सोडण्यात आले आहे. 28 मे पासून कुकडी डावा कालव्यात पाणी सोडण्याचे नियोजन आहे. अशी माहिती कुकडी पाटबंधारे विभाग क्र. 1 चे कार्यकारी अभियंता गणेश नान्नोर यांनी दिली..याबाबत नान्नोर म्हणाले, कुकडी प्रकल्पांतर्गत धरणातून 24 फेब्रुवारी ते 16 एप्रिल दरम्यान उन्हाळी पहिले आवर्तन सोडण्यात आले होते. या आवर्तनात 7.76 टीएमसी पाणी वापर झाला. कुकडी प्रकल्पाचे उन्हाळी आवर्तन व पिंपळगाव कालव्याचे आवर्तन सुरू असताना ओढ्याच्या भरावाजवळ कालवा फुटला त्यामुळे आवर्तन बंद करावे लागले.या संदर्भात जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची मुंबई येथे भेट घेऊन उन्हाळी दुसरे आवर्तन सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पिंपळगाव कालवा दुरुस्तीचे काम पुढील दोन दिवसात पूर्ण करण्यात येईल. त्यानंतर या कालव्यात पुन्हा आवर्तन सुरू करण्यात येईल..या कालव्यातील आवर्तन पूर्ण झाल्यानंतर. जुन्नर,पारनेर, कर्जत, करमाळा, श्रीगोंदा या तालुक्यासाठी येडगाव धरणातून 249 किलोमीटर लांबीच्या कुकडी डावा कालव्यात 28 मे पासून पाणी सोडण्याचे नियोजन आहे. या आवर्तनासाठी येडगाव धरणात पिंपळगाव जोगे, डिंभे, माणिकडोह या धरणातील पाण्याचा उपयोग करावा लागणार आहे. नागरिक व शेतकऱ्यांनी पाण्याचा वापर काटकसरीने करावा. असे आवाहन कुकडी पाटबंधारे विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे..गणेश नान्नोर कुकडी (कार्यकारी अभियंता) -कुकडी प्रकल्पात 5.24 टीएमसी (17.67 टक्के ) उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक आहे. यावर्षी मोसमी पाऊस लांबणार असल्याचाअंदाज वर्तवण्यात आला आहे. यामुळे कुकडी प्रकल्पात पिण्यासाठी पाणीसाठा राखून ठेवावा लागणार आहे. याचा विचार करून नुकसान टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी नवीन भाजीपाला पीक लागवडीचे नियोजन करावे..धरणनिहाय आज अखेरचा उपयुक्त पाणी साठा टीएमसी (कंसात टक्के) -येडगाव : 1.105 टीएमसी (56.89 टक्के), माणिकडोह : 0.656 टीएमसी (6.45 ) टक्के), वडज : 0.459 टीएमसी(39.15 टक्के), पिंपळगाव जोगे: 0.681 टीएमसी(17.52 टक्के), डिंभे: 2.340 टीएमसी( 18.73 टक्के),चिल्हेवाडी:0.572 टीएमसी( 71.26 टक्के)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.