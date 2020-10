पुण्यात डिसेंबरमध्ये कोरोनाची दुसरी लाट येण्याची शक्यता : महापौर मोहोळ

पुणे : पुण्यात डिसेंबरमध्ये कोरोना विषाणु संसर्गाची दुसरी लाट येण्याची शक्यता असल्याची महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी व्यक्त केली आहे. पुण्यात कोरोना उद्रेकानंतर सध्या रुग्णांची संख्या कमी होत असली तरी पुन्हा ही संख्या वाढण्याची शक्यता आहे.

राज्यातील कोरोनाचा पहिला रुग्ण पुण्यात ९ मार्चला आढळला. त्यानंतर गेल्या सात महिन्यांमध्ये पुण्याने कोरोनाचा भयंकर उद्रेक अनुभवला. त्यानंतर आता पुण्यातील कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या सातत्याने कमी होत आहे. दरम्यान, कोरोनाबाधींचा आकडा डिसेबर महिन्यात पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे. याबाबत बोलताना, ''महापौर मुरलीधर मोहोळ म्हणाले, पुण्यात डिसेंबरमध्ये कोरोना विषाणु संसर्गाची दुसरी लाट येण्याची शक्यता आहे. असे होऊ नये पण झालेच तर आम्ही तयार आहोत''

There is a possibility of a second wave of Coronavirus in December. I hope that such a situation does not occur but if it does, we are prepared: Pune Mayor Murlidhar Mohol

