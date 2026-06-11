Loni Kalbhor Accident : अपघातात सुरक्षा रक्षकाचा मृत्यू; दुचाकीस्वारावर गुन्हा दाखल

लोणी काळभोर - कामावरून घरी परतत असताना भरधाव वेगाने चालविलेल्या दुचाकीच्या धडकेत गंभीर जखमी झालेल्या सुरक्षा रक्षकाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे. चार दिवस मृत्यूशी झुंज दिल्यानंतर अखेर त्यांची प्राणज्योत मालवली. या प्रकरणी लोणी काळभोर पोलिसांनी एका दुचाकीस्वाराविरोधात गुन्हा दाखल केला करण्यात आला आहे..या अपघातात युसुफ करीम शेख (वय-७०, रा. लक्ष्मीनगर, गांधी चौक, दौंड) यांचा मृत्यू झाला आहे. याप्रकरणी वसीम युसुफ शेख (वय-४५) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून अक्षय सुनील बनकर (वय-२५, रा. बनकरवाडी, ता. इंदापूर) याचेवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.पोलीस सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, युसुफ शेख हे लोणी काळभोर येथील महिंद्रा कंपनीमध्ये सुरक्षा रक्षक म्हणून कार्यरत होते. रात्री ८ ते सकाळी ८ या वेळेत ते ड्युटी करत असत. २ जून रोजी नेहमीप्रमाणे ते कामासाठी घराबाहेर पडले होते. दुसऱ्या दिवशी सकाळी ते घरी परतणे अपेक्षित असताना कुटुंबीय त्यांच्या प्रतीक्षेत होते. ३ जून रोजी सकाळी साडेआठच्या सुमारास नवनाथ तनपुरे यांनी शेख यांच्या कुटुंबीयांना फोन करून युसुफ शेख यांचा अपघात झाल्याची माहिती दिली. तसेच त्यांना उपचारासाठी लोणी काळभोर येथील विश्वराज हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आल्याचे सांगितले..माहिती मिळताच त्यांचा मुलगा वसीम शेख, पत्नी सना शेख, भाऊ अझीम शेख आणि बहीण गौरी कोद्रे यांनी तातडीने रुग्णालयात धाव घेतली. रुग्णालयात चौकशी केल्यानंतर पुणे–सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील कदमवाकवस्ती ग्रामपंचायत हद्दीतील हिंदूस्थान पेट्रोलियम कंपनीच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोर, सकाळी ८ ते ८.३० वाजण्याच्या दरम्यान हा अपघात झाल्याचे समोर आले. शेख हे कामावरून पायी घरी परतत असताना भरधाव आलेल्या दुचाकीने त्यांना जोरदार धडक दिली. या अपघातात ते गंभीर जखमी झाले..अपघात करणारा दुचाकीस्वार अक्षय बनकर असल्याचे कुटुंबीयांना समजले. आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्यामुळे विश्वराज हॉस्पिटलमधून युसुफ शेख यांना पुढील उपचारासाठी दौंड येथील पिरॅमिड हॉस्पिटलमध्ये हलविण्यात आले. दोन दिवस डॉक्टरांनी त्यांच्यावर उपचार केले, मात्र प्रकृतीत सुधारणा न झाल्याने ६ जून रोजी पहाटे पाच वाजण्याच्या सुमारास त्यांचा मृत्यू झाला. मृत्यूनंतर दौंड येथील शासकीय रुग्णालयात शवविच्छेदन करण्यात आले..याप्रकरणी वसीम शेख यांनी लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. अक्षय बनकर याने रस्त्यावरील परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करून भरधाव आणि निष्काळजीपणे दुचाकी चालवत अपघात घडवून आणल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणी लोणी काळभोर ठाण्यात अक्षय बनकर याचेवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.