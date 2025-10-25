पुणे

Rangeet: शिक्षणाची 'रंगीत' तालीम: रंगीतचा SEEK अभ्यासक्रम काय आहे?

Global Education Challenge: रंगीत संस्था 6–16 वयोगटातील मुलांना सामाजिक, भावनिक आणि पर्यावरणीय कौशल्ये शिकवते. SEEK अभ्यासक्रम खेळ, कला, कथा आणि प्रयोगाद्वारे मुलांना आरोग्यदायी, जबाबदार व डिजिटल सजग बनवतो.
सकाळ वृत्तसेवा
Rangeet Innovative Approach: 2030 पर्यंत कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांतील 1.5 अब्ज शालेय वयातील मुलांपैकी सुमारे 880 दशलक्ष मुलांना मूलभूत कौशल्यांपासून वंचित राहावे लागेल, असे जागतिक शिक्षण तज्ज्ञ सांगतात. युनिस्को, OECD, ब्रूकिंग्स आणि WEF यांसारख्या संस्थांचं असं मत आहे की भविष्यासाठी तयार करणारे शिक्षण केवळ तांत्रिक नसून कौशल्याधिष्ठित, आरोग्यदायी, डिजिटल सजग आणि पर्यावरणीय जागरूक असावे.

