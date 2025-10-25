Rangeet: शिक्षणाची 'रंगीत' तालीम: रंगीतचा SEEK अभ्यासक्रम काय आहे?

Rangeet Innovative Approach: 2030 पर्यंत कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांतील 1.5 अब्ज शालेय वयातील मुलांपैकी सुमारे 880 दशलक्ष मुलांना मूलभूत कौशल्यांपासून वंचित राहावे लागेल, असे जागतिक शिक्षण तज्ज्ञ सांगतात. युनिस्को, OECD, ब्रूकिंग्स आणि WEF यांसारख्या संस्थांचं असं मत आहे की भविष्यासाठी तयार करणारे शिक्षण केवळ तांत्रिक नसून कौशल्याधिष्ठित, आरोग्यदायी, डिजिटल सजग आणि पर्यावरणीय जागरूक असावे..रंगीत ही सामाजिक संस्था सरकार, खाजगी व सार्वजनिक शाळांबरोबर भागीदारी करून 6 ते 16 वयोगटातील प्रत्येक मुलाला जीवनासाठी आवश्यक कौशल्ये देण्याचे काम करते. तिच्या SEEK (Social, Emotional & Environmental Knowledge) अभ्यासक्रमाद्वारे मुले खेळ, कथा, संगीत, प्रयोग, कला आणि हस्तकला यांसारख्या मार्गांनी शिक्षण घेतात. हा अभ्यासक्रम सामाजिक समता, पर्यावरणीय शाश्वतता, डिजिटल नागरिकत्व आणि आरोग्यदायी जीवनशैलीसाठी मुलांमध्ये ज्ञान, अभिव्यक्ती आणि कृतीशीलता विकसित करतो..SEEK चा डिजिटल मंच शिक्षक आणि पालकांना बदलाचे प्रतिनिधी म्हणून काम करण्यास मदत करतो, तसेच परिणाम मोजण्याची सुविधा देखील देतो. हा अभ्यासक्रम स्वतंत्र विषय म्हणून शिकवला जाऊ शकतो किंवा मुख्य अभ्यासक्रमास पूरक म्हणून वापरला जाऊ शकतो..मुख्य वैशिष्ट्ये:खेळावर आधारित शिक्षणाद्वारे संवाद, सहकार्य, चिंतनशील विचार, सर्जनशीलता, लवचिकता, आत्मविश्वास व जबाबदारी यांसारख्या कौशल्यांचा विकास.शिक्षकांना प्रशिक्षण, सतत समर्थन आणि समुदायाच्या माध्यमातून SEEK अंमलात आणणे.मुख्य शैक्षणिक अभ्यासक्रमांशी संलग्न (MSCERT, NCERT, NEP 2020, NCF 2023 इत्यादी). .परिणाम आणि विस्तार:५००,०००+ विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोच, १८,०००+ प्रशिक्षक प्रशिक्षित.भारतातील ९ राज्यांमध्ये प्रकल्प (मुंबई, पुणे, देहरादून, भरतपूर, पाली इत्यादी).सामाजिक-भावनिक कौशल्ये, पर्यावरणीय शाश्वतता, डिजिटल नागरिकत्व, सहानुभूती, लवचिकता व जबाबदारीमध्ये सुधारणा..रंगीतला संयुक्त राष्ट्रांनी SDG 4 आणि SDG 5 साध्य करण्यासाठी सर्वोत्तम पद्धत म्हणून मान्यता दिली आहे. तसेच ब्रुकिंग्स इन्स्टिट्यूट आणि SABERA Awards यांनीही त्यांचा गौरव केला आहे.रंगीतच्या माध्यमातून मुलांमध्ये फक्त अकादमिक ज्ञान नाही, तर समृद्ध, सर्जनशील आणि भविष्याभिमुख कौशल्यांचा विकासही साधला जातो, ज्यामुळे ते समाजातील सक्षम नागरिक बनतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.