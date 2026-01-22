Student Jobs Issue : निवड होऊनही विद्यार्थी बेरोजगार; कॅम्पस मुलाखतीत उत्तीर्ण झालेल्या तरुणांची स्थिती

पुणे - कॅम्पस प्लेसमेंटमधून नोकरी मिळणे हे विद्यार्थ्यांसाठी स्वप्नपूर्ती मानली जाते. मात्र, देशभरातील अनेक महाविद्यालयांमधून निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी हे स्वप्न सध्या चिंतेचे कारण ठरत आहे. कॅम्पस इंटरव्यूमध्ये निवड झाल्यानंतरही ऑनबोर्डिंगला (रुजू करणे) होत असलेला मोठ्या विलंबामुळे शेकडो विद्यार्थी अडचणीत सापडले आहेत..अनेक नामांकित कंपन्यांकडून विद्यार्थ्यांना कॅम्पस मुलाखतीत नोकरीची ऑफर दिली जाते. त्यात निवड झाल्यानंतर त्यांना निवडीचे पत्र, कंपनीत रुजू होण्याची तारीख व ठिकाण नमूद करणारे ई-मेल पाठवले जातात. निवडीनंतर विद्यार्थ्यांनी पार्श्वभूमी पडताळणीसह सर्व औपचारिक प्रक्रिया पूर्ण केल्या.कंपनीच्या अंतर्गत सिस्टीममध्येही पडताळणी ‘क्लिअर’ दाखवली गेली. त्यामुळे आता आपली नोकरी निश्चित झाली आहे. आपण लवकरच रुजू होऊ, अशी आशा विद्यार्थ्यांच्या मनात असते. त्यामुळे ते कॅम्पस प्लेसमेंटमधून मिळालेल्या बड्या कंपनीची ऑफर लक्षात घेऊन इतर नोकरीच्या संधी नाकारतात. तसेच, कॅम्पस प्लेसमेंटच्या नियमांमुळे त्यांना दुसरी ऑफर स्वीकारता येत नाही..निवडीची प्रक्रीया पूर्ण झाल्यानंतरही या विद्यार्थ्यांना रुजू करून घेतले जात असल्याचे प्रकार पुढे आले आहेत. देशातील एका मोठ्या आयटी कंपनीकडून या विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष कामावर रुजू करून घेतलेले नाही. सहा ते आठ महिने उलटून गेले, तरी जॉइनिंगची ठोस तारीख, लेखी स्पष्टीकरण किंवा औपचारिक नकार दिलेला नाही. वारंवार पाठपुरावा करूनही विद्यार्थ्यांना केवळ व्यावसायिक गरजांमुळे विलंब, अशी अस्पष्ट उत्तरे मिळत आहेत..कामगारमंत्र्यांकडे तक्रार :विद्यार्थ्यांना रुजू करून घेण्याबाबत झालेल्या प्रकाराच्या पार्श्वभूमीवर आयटी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने केंद्रीय कामगारमंत्र्यांकडे तक्रार दाखल केली आहे. ही केवळ एखाद्या कंपनीपुरती मर्यादित बाब नसून, देशभरात वाढत चाललेल्या अन्यायकारक भरती पद्धतींचे उदाहरण असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. युवक रोजगाराच्या प्रश्नावर कॉर्पोरेट जबाबदारी आणि सरकारी हस्तक्षेपाची गरज पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे..विलंबाचा गंभीर परिणामतरुण पदवीधरांवर विलंबाचा गंभीर परिणाम झाला आहे. अधिकृत निवड होऊनही अनेक विद्यार्थी बेरोजगार राहिले आहेत. घरगुती, आर्थिक ताण, मानसिक तणाव, आत्मविश्वासाचा ऱ्हास आणि भविष्यातील करिअरबाबत अनिश्चितता यांचा त्यांना सामना करावा लागत आहे. मोठ्या कंपनीच्या प्रतिष्ठेवर विश्वास ठेवलेल्या कुटुंबांनाही याचा मोठा फटका बसत आहे..अशी होतेय विद्यार्थ्यांची कोंडीकॅम्पस प्लेसमेंटमध्ये एकाच कंपनीची ऑफर स्वीकारणे बंधनकारकऑफर स्वीकारल्यानंतर इतर नोकरीच्या संधी बंदऑनबोर्डिंगला विलंब, मात्र औपचारिक नकार नाहीमहिनोन् महिने प्रतीक्षेत राहण्याची वेळकरिअर आणि उत्पन्न दोन्ही ठप्पमानसिक तणाव आणि आर्थिक अडचणी वाढल्या .संघटनेच्या मागण्या काय?निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना तत्काळ ऑनबोर्ड करावेविलंबाबाबत लेखी आणि स्पष्ट भूमिका मांडावीनुकसानभरपाई किंवा पर्यायी संधी द्यावीकॅम्पस भरतीसाठी स्पष्ट नियमावली लागू करावीसरकारने भरती प्रक्रियेत हस्तक्षेप करावाभरती पद्धतींवर सरकारचा हस्तक्षेप हवा .कॅम्पस प्लेसमेंटमध्ये निवड झाल्याचा आनंद फार काळ टिकला नाही. जॉइनिंगची तारीख आली आणि पुढे ढकलली गेली. सहा महिने झाले तरी स्पष्ट उत्तर नाही. दुसरी नोकरीही स्वीकारता आली नाही. करिअरच जणू अडकून पडले आहे.’- संगणक अभियांत्रिकी पदवीधर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.