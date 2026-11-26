पुणे - शहरातील रस्ते आणि पदपथांवरील अतिक्रमणांविरोधात आज नवव्या दिवशी महापालिकेने शहराच्या विविध भागात दोन लाख २२ हजार ८६० चौरस फूटावरील अतिक्रमण काढून टाकले. शहरात एकीकडे मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणे हटविली जात असताना काही भागांतील लहान राजकीय कार्यकर्त्यांची कार्यालये पाडली जात आहेत, तर दुसरीकडे नगरसेवक, महत्वाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या अनधिकृत कार्यालयांना अभय मिळत आहे..महापालिकेने परिमंडळ चारमध्ये फॉरेस्ट पार्क ते लोहगाव स्मशानभूमी परिसरात ७२ हजार २०० चौरस फूट, सावंत पेट्रोल पंप ते ५०९ चौक परिसरात १० हजार २०० चौरस फूट जागेवरील अतिक्रमणे हटविण्यात आली. परिमंडळ पाचमध्ये पर्वती आणि सहकारनगर परिसरात ७० हजार चौरस फूट जागा मोकळी करण्यात आली. परिमंडळ सहामध्ये पाषाण-सूस रस्ता, बालाजी चौक, डॉल्फिन चौक आणि शिवशक्ती चौक परिसरात ४३ हजार ५०० चौरस फुटांवर कारवाई करण्यात आली..परिमंडळ दोनमध्ये कोंढवा खुर्द येथील परागे नगर ते वेलकम हॉल चौक परिसरात २१ हजार ५० चौरस फूट, तर परिमंडळ तीनमध्ये बावधन येथे पाच हजार ९१० चौरस फूट जागा अतिक्रमणमुक्त करण्यात आली. परिमंडळ एकमधील कर्मचारी प्रलंबित कारवाई पूर्ण करण्यासाठी परिमंडळ चारमध्ये तैनात करण्यात आले होते..दरम्यान, औंध-बाणेर आणि नगररस्ता-वाघोली क्षेत्रीय कार्यालयांनीही स्वतंत्र कारवाई केली. सार्वजनिक जागा, रस्ते आणि पदपथ मोकळे करण्यासाठी ही मोहीम पुढेही सुरू राहणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.आज विश्रांतवाडी भागात झालेल्या कारवाईत राजीय पदाधिकऱ्यांचे कार्यालय पाडले. काही नगरसेवकांच्या अनधिकृत कार्यालयावर कारवाई करण्यात आलेली नाही. याच प्रमाणे सिंहगड रस्ता, धायरी भागातील राजकीय अतिक्रमणांना अभय मिळाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.