पुणे

जैन साध्वी प्रवचन

जैन साध्वी प्रवचन
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स्वावलंबनात परमोच्च आनंद असतो : अक्षयश्रीजी
‘जीवनात स्वावलंबी बना. स्वावलंबी बनण्यात जो आनंद आहे, तो शब्दांत सांगता येत नाही. परावलंबनातील दुःख आणि स्वावलंबी असण्यातील आनंद वेगळाच असतो,’ असे प्रतिपादन परमपूज्य अक्षयश्रीजी यांनी केले. बलिदान चौक येथील जैन स्थानकात आयोजित अक्षय चातुर्मासात त्या बोलत होत्या. स्वावलंबी बनण्यासाठी आळस झटकून व्यसनांपासून दूर राहण्याचे आवाहन त्यांनी केले. व्यसनांमुळे पैशाचा अपव्यय, शरीराचे नुकसान आणि नातेवाईक दुरावतात. आधुनिकतेच्या नावाखाली युवा पिढी व्यसनाच्या विळख्यात अडकत असल्याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली. ‘स्वतःला ओळखा, आत्मविश्वास ढळू देऊ नका. आत्मशक्ती विसरू नका. आत्मविश्वासामुळे आत्मजागरण होते. नोकरी मागणारे न होता नोकरी देणारे बना,’ असे आवाहन त्यांनी केले.

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युवा पिढीची समस्या
स्वावलंबनाचे महत्त्व
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