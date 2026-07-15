Pune News : कालबाह्य चीज, चढ्या दराने पनीर, शाम्पू विकणे पडले महागात

पुणे - कालबाह्य झालेले (एक्स्पायरी डेट उलटलेले) चीज विकणे आणि पनीर व शाम्पू विकताना छापील किमतीपेक्षा जास्त पैसे उकळून ग्राहकाची फसवणूक करणे नामांकित ‘रिटेल’ ब्रँडला महागात पडले आहे.ग्राहक आयोगाने या कंपनीला ग्राहक सेवेत त्रुटी आणि अनुचित व्यापार पद्धतीबद्दल दोषी धरले असून, कालबाह्य चीज आणि चढ्या दराने पनीर व शाम्पू विकून घेतलेले जादाचे १३८ रुपये वार्षिक आठ टक्के व्याजासहित ग्राहकाला परत करावेत, तसेचग्राहकाला दिलेल्या मानसिक त्रासाची भरपाई व तक्रार खर्चापोटी ३० हजार रुपये द्यावे, असा निकाल आयोगाने दिला..पुणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्ष अनिल जवळेकर आणि सदस्या शुभांगी दुनाखे यांनी हा निकाल दिला. या प्रकरणी खराडी येथील बाळासाहेब खोडदे यांनी ‘रिलायन्स रिटेल लिमिटेड’ कंपनीविरोधात ग्राहक आयोगात दाद मागितली होती. तक्रारदारांच्या वतीने ॲड. अनिलकुमार जाधव यांनी काम पाहिले..तक्रारदारांच्या मुलांनी १६ जानेवारी २०२२ ला खराडी बायपास येथील रिलायन्स स्मार्ट आऊटलेटमधून चारशे ग्रॅम वजनाचे चीज खरेदी केले. घरी आल्यानंतर हे चीज कालबाह्य झाल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. या चीजच्या वापराची मुदत १० डिसेंबर २०२१ रोजीच संपली होती. याबाबत, तक्रारदारांनी आऊटलेटच्या व्यवस्थापकाकडे विचारणा केली असता, ‘आमचा ब्रँड अत्यंत मोठा असून, आमच्याविरोधात कोणी काही करू शकत नाही, तुम्हाला जे करायचे आहे ते करा,’ असे त्याने उद्दामपणे सुनावले..या घटनेनंतर तक्रारदारांच्या मुलाने याच आऊटलेटमधून १० एप्रिल २०२२ रोजी पनीर व १४ जून २०२२ रोजी शाम्पू खरेदी केला. मात्र, पनीरची मूळ छापील किंमत २२५ रुपये असताना कंपनीने २३५ रुपये म्हणजेच १० रुपये जादा वसूल केले; तर शाम्पूची मूळ किंमत ३०५ रुपये असताना कंपनीकडून ३०९ रुपये म्हणजेच ४ रुपये जादा उकळण्यात आले. या फसवणुकीविरोधात तक्रारदाराने ग्राहक आयोगाकडे दाद मागितली होती..कंपनीचा बचाव आयोगाने फेटाळला -चीज, पनीर, शाम्पू तक्रारदारांच्या मुलांनी विकत घेतले असून, तक्रारदार स्वतः ग्राहक नसल्याने त्यांची तक्रार पात्र ठरत नाही; तसेच चीज बाजारातही उपलब्ध असून, तक्रारदारांनी त्याचे देयक दाखविलेले नाही,’ असा बचाव कंपनीने केला. परंतु, आयोगाने हा बचाव पूर्णपणे फेटाळला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.