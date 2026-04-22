Cyber Fraud : व्हॉट्सॲप लिंक, बनावट ईमेल व ‘डिजिटल अरेस्ट’च्या आमिषाने पुण्यात ४८ लाखांची सायबर फसवणूक

पुणे : सायबर चोरट्यांकडून नागरिकांची आर्थिक फसवणूक करण्याचे सत्र सुरूच असून, व्हॉट्सॲपवर लिंक पाठवून, बँक खाते हॅक करून आणि भीती दाखवून सुमारे ४८ लाख रुपये उकळल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. याप्रकरणी वानवडी, विश्रामबाग आणि काळेपडळ पोलिस ठाण्यात तीन स्वतंत्र गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत..वानवडी येथील एका ज्येष्ठ नागरिकाची (वय ७२, रा. सोपानबाग) २५ लाख ४२ हजार रुपयांची फसवणूक झाली आहे. आरोपीने एका कंपनीचा बनावट ईमेल आयडी तयार करून ज्येष्ठ व्यक्तीच्या कंपनीला इ-मेल पाठवला. बँकेचे तपशील बदलल्याचे सांगून चोरट्याने रक्कम स्वतःच्या खात्यात जमा केली. याप्रकरणी वानवडी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे..काळेपडळ येथे (वय ६४, रा. साई कॉलनी, काळेपडळ) यांना सायबर चोरट्यांनी 'डिजिटल अरेस्ट'ची भीती दाखवून १८ लाख रुपयांचा गंडा घातला. आठ ते १५ एप्रिल दरम्यान त्यांना व्हिडिओ कॉल करून, 'तुमचे आधारकार्ड वापरून दहशतवाद्याने बँक खाते उघडले आहे. या खात्यातून ७० कोटींचा गैरव्यवहार केला आहे,' अशी बतावणी केली. बनावट अटक वॉरंट पाठवून त्यांच्याकडून १८ लाख रुपये उकळले..तसेच, काळेपडळ परिसरातीलच एका तरुणाच्या (वय ३५, रा. ग्रीन सिटी सोसायटी) व्हॉट्सॲपवर एक लिंक आली. त्यावर क्लिक केल्यावर सायबर चोरट्याने त्यांचा मोबाईल हॅक केला. तरुणाच्या क्रेडिट कार्डवरून तीन लाख ५१ हजार रुपये परस्पर दुसऱ्या खात्यात जमा केले. याव्यतिरिक्त, विश्रामबाग परिसरातील एका महिलेचा (वय ५१, रा. सरिता अपार्टमेंट, शनिवारवाड्याजवळ) कपडे विक्रीचा व्यवसाय आहे. चोरट्याने महिलेच्या बँक खात्यातून त्यांच्या नकळत एक लाख ३० हजार रुपये दुसऱ्या खात्यात जमा केले. याप्रकरणी विश्रामबाग पोलिसांनी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे.