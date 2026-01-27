Pune News : डॉ. कुरुलकर प्रकरणाची दोषारोप निश्चितीसाठी इन कॅमेरा सुनावणी सुरू; पुढील तारीख २८ जानेवारी

पुणे : पाकिस्तानी गुप्तहेर महिलेला देशाची गोपनीय माहिती पाठविल्या प्रकरणी संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेच्या (डीआरडीओ) पुण्यातील संशोधन आणि विकास आस्थापन या प्रयोगशाळेचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. प्रदीप कुरुलकर याच्या वरील दोषारोप निश्चितीसाठीचा युक्तिवाद इन कॅमेरा सुरू झाला आहे..३४ वर्षांनंतर आरोपीची सुटका.डॉ. कुरुलकरला दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) ४ मे २०२३ ला अटक केली होती. त्याच्या विरोधात एटीएसने २०२३ मध्ये दोन हजार पानांचे आरोपपत्र दाखल केले आहे. डॉ. कुरुलकर याने पाकिस्तानी हेरांना माहिती कशी पाठवली याची माहिती आरोपपत्रात नमूद आहे..या प्रकरणात विशेष सरकारी वकील उज्ज्वला पवार सरकार पक्षाच्या वतीने बाजू मांडत आहेत. तर, डॉ. कुरूलकर याच्यावतीने अॅड. ऋषिकेश गानू काम पाहत आहेत. या प्रकरणी आज डॉ. कुरूलकर याच्यावर आरोप निश्चितीसाठीचा युक्तिवाद इन कॅमेरा झाला. सरकार पक्ष आणि बचाव पक्षाच्या युक्तिवादानंतर आरोप निश्चिती झाल्यावर खटल्याच्या सुनावणीला सुरुवात होणार आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी गुरुवारी (ता. २८) होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.