Pune News : डॉ. कुरुलकर प्रकरणाची दोषारोप निश्चितीसाठी इन कॅमेरा सुनावणी सुरू; पुढील तारीख २८ जानेवारी

Dr. Pradeep Kurulkar ATS case : पुण्यातील DRDO प्रयोगशाळेचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. प्रदीप कुरुलकरवर पाकिस्तानी गुप्तहेरला गोपनीय माहिती पाठविल्याचा दोषारोप आहे. दोषारोप निश्चितीसाठी युक्तिवाद सुरू असून, पुढील सुनावणी गुरुवारी (ता. २८) होणार आहे.
पुणे : पाकिस्तानी गुप्तहेर महिलेला देशाची गोपनीय माहिती पाठविल्या प्रकरणी संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेच्या (डीआरडीओ) पुण्यातील संशोधन आणि विकास आस्थापन या प्रयोगशाळेचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. प्रदीप कुरुलकर याच्या वरील दोषारोप निश्चितीसाठीचा युक्तिवाद इन कॅमेरा सुरू झाला आहे.

