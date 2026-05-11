Pune Accident : पिरंगुटजवळ अपघातात अभय छाजेड जखमी

पुणे - काँग्रेसचे माजी शहराध्यक्ष, माजी नगरसेवक अभय छाजेड यांच्या मोटारीचा पिरंगुट जवळील कोलाड महामार्गावरील घाटात अपघात झाला. सोमवारी (ता. ११) रात्री साडे नऊच्या सुमारास अपघात झाला. यामध्ये छाजेड यांच्यासह तिघे जखमी झाले असून, त्यांच्यावर पुण्यात खासगी रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत..छाजेड हे पिरंगुट येथील आर्किटेक्ट महाविद्यालयात गेले होते. तेथून ते इलेक्ट्रीक मोटारीतून पुण्याकडे येत असताना घाटामध्ये चालकाचे मोटारीवरील नियंत्रण गेल्याने मोठा अपघात झाला. त्यांची मोटार थेट रस्ता ओलांडून वन विभागाच्या हद्दीत सुमारे २० फूट वर गेली. हा अपघात झाल्याचे कळताच स्थानिक नागरिकांनी मदत करून त्यांना रुग्णवाहिकेतून खासगी रुग्णालयात दाखल केले..छाजेड यांच्या पाठीला, पायाला मार लागला असून, पुढील उपचार सुरु आहेत. तसेच अन्य दोघांवरही उपचार सुरु आहेत. हा अपघात झाल्याचे कळताच काँग्रेसचे पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी रुग्णालयात धाव घेतली. दरम्यान, छाजेड यांची तब्येत स्थिर असल्याचे शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.