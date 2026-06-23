पुणे

Snakebite Antivenom: सर्पदंशावरील जीवनरक्षक लस निर्मितीसाठी डॉ. श्याम ढवण यांना उद्योगरत्न पुरस्कार

अँटी स्नेक व्हेनम लसीद्वारे लाखो जीव वाचवणाऱ्या डॉ. श्याम ढवण यांना उद्योगरत्न सन्मान; कांदळी औद्योगिक वसाहतीत विविध उद्योजक, गुणवंत कामगारांचा गौरव
Dr. Shyam Dhavan receives Udyog Ratna award for serum and vaccine

Dr. Shyam Dhavan receives Udyog Ratna award for serum and vaccine

Sakal

रवींद्र पाटे
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नारायणगाव : माजी आमदार वल्लभ बेनके यांच्या जयंती निमित्त सिरमस् अँड व्हॅक्सिन्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे संचालक डॉ.श्याम भालचंद्र ढवण यांना उद्योगरत्न पुरस्कार देऊन सन्मानीत करण्यात आले.

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