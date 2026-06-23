Snakebite Antivenom: सर्पदंशावरील जीवनरक्षक लस निर्मितीसाठी डॉ. श्याम ढवण यांना उद्योगरत्न पुरस्कार

नारायणगाव : माजी आमदार वल्लभ बेनके यांच्या जयंती निमित्त सिरमस् अँड व्हॅक्सिन्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे संचालक डॉ.श्याम भालचंद्र ढवण यांना उद्योगरत्न पुरस्कार देऊन सन्मानीत करण्यात आले..माजी आमदार वल्लभ बेनके यांच्या जयंती निमित्त कांदळी येथील औद्योगिक वसाहतीत झालेल्या कार्यक्रमात माजी आमदार अतुल बेनके,जुन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती संजय काळे यांच्या हस्ते डॉ.श्याम ढवण यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. या वेळी औद्योगिक वसाहती मधील उद्योजक चिमाजी पटाडे यांना उत्कृष्ट उद्योजक, मंगेश भटकळ, राणी शीरतर यांना गुणवंत कामगार पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. कांदळी वसाहतीतील कामगारांना भेटवस्तूचे वाटप करण्यात आले.पदमश्री पुरस्कार मिळाल्याबद्दल तमाशा फड मालक रघुवीर खेडकर यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला. वृक्षारोपण, वृक्ष दान करण्यात आले.या वेळी विघ्नहर साखर कारखान्याचे अध्यक्ष सत्यशील शेरकर, ग्रामोन्नती मंडळाचे कार्याध्यक्ष अनिल मेहेर, अध्यक्ष सुजित खैरे, विश्वस्त प्रकाश पाटे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य शरद लेंडे, तानाजीशेठ बेनके, गणपतराव फुलवडे, जिल्हा परिषद सदस्य कल्पना काळे, छाया तांबे, देवराम लांडे, विकास दरेकर, अंकुश आमले,मोहित ढमाले, डॉ.सदानंद राऊत, आदी मान्यवर उपस्थित होते..माजी आमदार बेनके म्हणाले डॉ.श्याम ढवण यांनी सर्पदंशावरील अत्यंत प्रभावी असलेल्या अँटी स्नेक व्हेनम लसीच्या निर्मितीसाठी नारायणगाव येथे सिरमस् अँड व्हॅक्सिन्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीची स्थापना केली.या प्रकल्पासाठी सुमारे दोन हजार घोड्यांचा स्टड फार्म विकसित केला असून त्याच्या साहाय्याने जीवनरक्षक अँटी स्नेक व्हेनमची निर्मिती केली जाते. विषारी सर्पदंश झालेल्या जगभरातील लाखो लोकांचे प्राण वाचविण्यात ही लस आज मोलाची भूमिका बजावत आहे.उद्योजक चिमाजी पटाडे यांनी कांदळी औद्योगिक वसाहती टिशू कल्चर केळीचे रोपांच्या निर्मितीसाठी प्रयोगशाळा उभारले आहे. यामुळे केळी उत्पादनात वाढ झाली असून त्याचा थेट लाभ शेतकऱ्यांना होत आहे.कार्यक्रमाचे नियोजन अतुल कुलकर्णी,तुषार पडवळ यांनी केले. कांदळी औद्योगिक वसाहतीचे अध्यक्ष अमित बेनके यांनी आभार मानले, सूत्रसंचालन संतोष ढोबळे यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.