Pune News : खेड शिवापूर-देहूरोड सेवा रस्त्याचा विस्तार; मार्गिकांचे काँक्रिटीकरण सुरू

पुणे - राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या वतीने खेड शिवापूर ते देहूरोड दरम्यान असलेल्या सेवा रस्त्यावर दोन्ही बाजूने अतिरिक्त मार्गिकेचे काम सुरु झाले आहे. याशिवाय या सेवा रस्त्याचा दर्जा चांगला राहण्यासाठी काँक्रिटीकरण केले जात आहे.४५ किलोमीटर लांबीचा हा मार्ग असून त्यापैकी तीन किलोमीटरचे काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित काम पूर्ण होण्यास किमान दीड वर्षाचा कालावधी लागणार आहे. यासाठी सुमारे ३२१ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. .अपघातांचे वाढते प्रमाण, वाहतूककोंडी तर कधी संथगतीने होणाऱ्या वाहतुकीवर उपाय म्हणून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने खेड शिवापूर ते देहूरोडदरम्यान सेवा रस्त्याचे विस्तारीकरण केले आहे. सध्या या रस्त्यावर एका बाजूने प्रत्येकी दोन मार्गिका आहे.यात आता आणखी एका मार्गिकेची भर पडणार आहे. दोन्ही बाजूचा विचार केल्यास दोन मार्गिका वाढणार आहे. परिणामी वाहतूक कोंडी अन् अपघातांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होणार आहे..वाहनचालकांना दिलासानऱ्हे, नवले पूल, वारजे, चांदणी चौक आदी भागांत मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होते. याशिवाय या भागातील सेवा रस्त्यांवर काही ठिकाणी मोठे खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे अपघातांच्या प्रमाणात वाढ आणि सततच्या वाहतूक कोंडीमुळे वाहनचालक त्रस्त झाले आहेत.आता सेवा रस्त्यावर ३.५ मीटरची मार्गिका वाढवली जात आहे. शिवाय काँक्रिटीकरण केले जात असल्याने वाहनचालकांना दिलासा मिळणार आहे. एक मार्गिका वाढल्याने रस्त्याची वहनक्षमताही वाढणार आहे. परिणामी वाहतूककोंडी कमी होण्यास मदत होणार आहे..तीन टप्प्यांत होणार सेवा रस्ताखेड-शिवापूर ते कात्रज नवीन बोगदावारजे ते वाकडवाकड ते देहूरोडकाय फायदा होणार?मुख्य मार्गावरील वाहतूक कमी होणार. परिणामी वाहतूक कोंडी टळणारलहान वाहने व स्थानिक रहिवाशांसाठी हा रस्ता महत्त्वाचा ठरणारअपघातांचे प्रमाण कमी होणारप्रवासाचा वेळेत १५ ते २० मिनिटे वाचणारवाहनांच्या इंधनातही बचत होणारवाहतूक जलदगतीने होण्यास मदत