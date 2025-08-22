SET Exam 2025 : ‘नेट’चा निकाल थेट; ‘सेट’ला मात्र ‘लेट’ ‘एसबीसी’ आरक्षणाबाबत ‘मायबाप सरकार’च्या निर्णयाची प्रतीक्षा

पुणे

Pune University : पुणे विद्यापीठाच्या सेट परीक्षेचा निकाल एसबीसी आरक्षणाच्या गोंधळामुळे दोन महिन्यांहून अधिक काळ रखडला असून हजारो उमेदवार तणावाखाली आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातर्फे झालेल्या ‘सेट’ परीक्षेचा निकाल राज्य शासनाच्या प्रतिसादाअभावी तब्बल दोन महिन्यांहून जास्त काळ रखडला आहे. या परीक्षेला ‘एसबीसी’ आरक्षण लागू करावे की नाही, याबाबत ‘मायबाप सरकार’ने कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही. त्याचवेळी झालेल्या नेट परीक्षेचा निकाल मात्र २१ जुलै रोजी जाहीर झाला आहे.

