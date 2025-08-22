SET Exam 2025 : ‘नेट’चा निकाल थेट; ‘सेट’ला मात्र ‘लेट’ ‘एसबीसी’ आरक्षणाबाबत ‘मायबाप सरकार’च्या निर्णयाची प्रतीक्षा

पिंपरी : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातर्फे झालेल्या ‘सेट’ परीक्षेचा निकाल राज्य शासनाच्या प्रतिसादाअभावी तब्बल दोन महिन्यांहून जास्त काळ रखडला आहे. या परीक्षेला ‘एसबीसी’ आरक्षण लागू करावे की नाही, याबाबत ‘मायबाप सरकार’ने कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही. त्याचवेळी झालेल्या नेट परीक्षेचा निकाल मात्र २१ जुलै रोजी जाहीर झाला आहे..महाराष्ट्र राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) १५ जून रोजी झाली. यासाठी विशेष मागास प्रवर्गाचे (एसबीसी) आरक्षण लागू करण्याबाबत शासनाकडे त्यापूर्वीच पत्रव्यवहार झाला आहे, मात्र एप्रिल महिन्यापासून संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांना वेळ मिळालेला नाही. त्यामुळे निकालाला मुहूर्त कधी, असा प्रश्न उमेदवारांना पडला आहे..Pune News : ‘त्या’ मानवी सांगाड्यामुळे येरवडा पोलिसांची पळापळ.विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या ‘यूजीसी’ राज्यातील महाविद्यालयांत सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून रुजू होण्यासाठी या परीक्षेत पात्र असणे बंधनकारक आहे. महाराष्ट्र व गोवा या राज्यासाठी पुणे विद्यापीठ ही परिक्षा घेते. दरवर्षी लाखो उमेदवार सेट तसेच नेट या परीक्षा देतात. परीक्षा जून महिन्यात झाल्यानंतर ‘नेट’चा निकाल जाहीर झाला. ‘सेट’च्या उमेदवारांची प्रतीक्षा मात्र कायम आहे. त्यामुळे विद्यार्थी तणावात आहेत..विद्यापीठाकडून पाठपुरावा‘एसबीसी’ आरक्षण ४०व्या ‘सेट’ परीक्षेसाठी लागू करावे की नाही याबाबत विद्यापीठाच्या सेट परीक्षा विभागाने शासनाकडे पत्रव्यवहार केला आहे. निकाल लवकर जाहीर करण्याच्या दृष्टीने या विभागाकडून पाठपुरावा सुरू आहे, असे प्रभारी कुलसचिवांनी या विषयाबाबत सांगितले..दृष्टिक्षेपात प्रक्रिया...१८ ः ‘सेट’ परीक्षा झालेली राज्यातील शहरे२५६ ः आयोजन केलेली महाविद्यालये४ हजार ६०९ ः पारंपरिक पद्धतीने परीक्षा झालेल्या वर्गखोल्या३२ ः परीक्षा झालेले विषय१ लाख १० हजार ४१२ ः विविध शाखांतून अर्ज भरलेले विद्यार्थी९० हजार ४४६ ः प्रत्यक्ष परीक्षा दिलेले विद्यार्थी८२ टक्के ः उमेदवारांचे उपस्थितीचे प्रमाणसेट परीक्षा विभागाचा ‘एसबीसी’ आरक्षणाविषयी पत्रव्यवहार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.