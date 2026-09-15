Pune News : पुण्याच्या चारीही दिशांना स्वतंत्र डंबर प्लांट उभारा; महापौर नागपुरे यांचे आयुक्तांना पत्र

पुणे - पुणे शहराचा विस्तार आणि रस्त्यांच्या विकासाची गरज पाहता पाच परिमंडळांमध्ये पाच हॉटमिक्स प्लांट उभारणे आवश्यक आहे. सध्या येरवडा येथे एक प्लांट असून, त्यवर ताण येत आहे. तसेच तेथील प्रदुषणामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे शहराच्या हॉटमिक्स प्लांट उभारण्यासाठी लोकस्ती नसलेल्या भागात जागा शोधा असे निर्देश महौपार मंजूषा नागपुरे यांनी आयुक्त नवल किशोर राम यांना दिले आहेत. यासंदर्भात त्यांनी पत्र पाठवले आहे. .येरवड्यात असलेल्या प्लांटमुळे शहराच्या सर्व भागांत एकाच ठिकाणाहून डंबर वाहून नेण्यात वाहतूक कोंडीमुळे मोठा वेळ जातो. लांब अंतरामुळे डबराचे तापमान कमी होऊन कामाच्या दर्जावर परिणाम होतो, तसेच पालिकेचा इंधन व वाहतूक खर्चही वाढतो. डंबर प्लांटच्या परिसरातील निवासी वस्त्यांमध्ये धूर आणि विषारी वायूंमुळे नागरिकांना श्वासाचे विकार, दमा आणि डोळ्यांच्या जळजळीचा त्रास सहन करावा लागत असल्याचे नागपुरे यांनी पत्रात नमूद केले आहे..महापालिकेच्या प्रशासकीय सोईसाठी पाच परिमंडळे आहेत, या प्रत्येक परिमंडळात एका प्लांट उभारावा. त्यामुळे जलद व कमी खर्चात डांबरचा पुरठा होऊ शकतो. हे प्लांट निवासी भागाऐवजी बाह्य हद्दीवर किंवा औद्योगिक पट्ट्यात उभारण्यात यावेत. या प्लांटच्या भोवती ठराविक अंतरापर्यंत निवासी क्षेत्र नसेल, याची नगररचना विभागामार्फत 'नो-डेव्हलपमेंट बफर झोन' म्हणून कायदेशीर तरतूद करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे..नवीन प्लांट अत्याधुनिक आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मानकांनुसार पूर्णतः प्रदूषणमुक्त असावेत. या सर्व बाबींचा गांभीर्याने विचार करून डंबर प्लांट उभारण्याचा विस्तृत आराखडा व धोरण त्वरित तयार करून पुढील कार्यवाहीसाठी सादर करावे, असे निर्देश नागपुरे यांनी प्रशासनाला दिले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.