पुणे

साबळे फार्मसी कॉलेज फार्मसीला ‘एमएसबीटीई’ची ‘उत्कृष्ट’ श्रेणी

साबळे फार्मसी कॉलेज फार्मसीला ‘एमएसबीटीई’ची ‘उत्कृष्ट’ श्रेणी
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सासवड शहर, ता. १५ : पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाच्या येथील सेठ गोविंद रघुनाथ साबळे कॉलेज ऑफ फार्मसी आणि फार्मसी (पॉली) महाविद्यालयाला महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाने (एमएसबीटीई) शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ साठी ‘उत्कृष्ट’ श्रेणी देऊन गौरविले आहे.
संस्थेतील गुणवत्तापूर्ण अध्यापन, प्रभावी प्रशासकीय कार्यपद्धती, सुसज्ज पायाभूत सुविधा आणि सातत्यपूर्ण विद्यार्थी विकास उपक्रमांची ही फलश्रुती मानली जात आहे. या यशाबद्दल संस्थेवर सर्व स्तरांतून अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे.
या यशात संस्थेच्या अध्यक्षा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, मानद सचिव ॲड. संदीप कदम यांचे मार्गदर्शन लाभले. तसेच फार्मसी कॉलेजच्या प्राचार्या डॉ. राजश्री चव्हाण, उपप्राचार्या डॉ. स्मिता पवार आणि पॉलीच्या प्राचार्या विशाखा गायकवाड यांच्यासह शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे मोठे योगदान आहे. भविष्यातही शैक्षणिक गुणवत्ता आणि संशोधनाचा आलेख उंचावण्यासाठी प्रयत्नशील राहू, असा विश्वास प्राचार्या डॉ. राजश्री चव्हाण व विशाखा गायकवाड यांनी व्यक्त केला.

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शिक्षकांचे योगदान
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Pune district education board
Maharashtra state technical board
2025-26 academic year achievements
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Seth Govind Raghunath Sable College
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Pune pharmacy colleges excellence
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guidance from educational leaders
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फार्मसी महाविद्यालय गौरव
पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाची मान्यता
महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ
गुणवत्तापूर्ण अध्यापनाचे यश
शैक्षणिक गुणवत्ता स्तरीकरण
विद्यार्थी विकास उपक्रमांचे महत्त्व
डॉ. राजश्री चव्हाण शिक्षण कार्य
प्रशासनातील उत्कृष्ट कार्यपद्धती
महाविद्यालयातील सुविधा
शैक्षणिक गुणवत्ता व संशोधन
शिक्षण क्षेत्रातील नाव चर्चा
धोरण व यश याचे संतुलन