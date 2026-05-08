अखेर पाच दिवसानंतर सुरू झाला सेतूचा सर्व्हर विद्यार्थ्यांना दिलासा; विविध दाखले मिळण्यासह इतर कामकाज होते ठप्प

अखेर पाच दिवसांनंतर ‘सेतू’चा सर्व्हर सुरू
ऐन शैक्षणिक प्रवेशाच्या धामधुमीत ठप्प होते कामकाज; दाखले काढण्यास वेग
दुधेबावी, ता. ८ : दहावी व बारावीच्या निकालानंतर पुढील प्रवेशासाठी लागणारी महत्त्वाची कागदपत्रे वेळेत काढू पाहणाऱ्या पालकांचा मोठा भ्रमनिरास झाला. सेतूचा सर्व्हर २८ एप्रिलपासून तीन मे रोजीच्या दुपारपर्यंत बंद पडल्याने सर्वच कामकाज ठप्प झाले होते. तब्बल पाच दिवस सेतूचा सर्व्हर ठप्प राहिला.
दरम्यान, महा ई सेवा केंद्र चालक, आपले सरकार केंद्र चालक यासह पालकांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला आहे. येत्या काळात आता दाखले काढण्याच्या कामाला मोठा वेग येण्याची शक्यता आहे.
मे महिन्याच्या पहिल्या पंधरवड्यात दहावी व बारावीचा निकाल लागणार असल्याचा अंदाज आल्यानंतर पालकांनी कागदपत्रांची जुळवाजुळव सुरू केली होती. रहिवासी दाखला, उत्पन्न दाखला, जातीचा दाखला यासह इतर आवश्यक दाखले, प्रतिज्ञापत्र काढण्यासाठी पालक महा ई सेवा केंद्र व आपले सरकार केंद्रावर वारंवार हेलपाटे मारत होते.
तब्बल दोन हजार दाखले प्रलंबित
सर्व्हर डाऊनचे कारण तब्बल पाच दिवस ऐकायला मिळत होते. फलटण तालुक्यात साधारणतः ५० आपले सरकार सेवा केंद्र व महा ई सेवा केंद्राचे कामकाज सर्व्हर डाऊनमुळे ठप्प झाल्याने फलटण तालुक्यात जवळपास दोन हजार दाखले प्रलंबित होते.
प्रशासन फक्त बघतच राहिले
सेतूचा सर्व्हर डाऊन झाला, पाच दिवसांनी तो सुरूही झाला; पण प्रवेशापूर्वी दाखले काढण्यासाठी आलेल्या पालकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला. या सर्व पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासन फक्त बघ्याच्याच भूमिकेत होते. प्रशासनाकडून कोणतेही ठोस प्रयत्न न झाल्याने नागरिकांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागला. बारावीपाठोपाठ दहावीचाही निकाल लागला असून, पुढील प्रवेशासाठी पालक व विद्यार्थ्यांना वेळेत दाखले उपलब्ध करून देण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे.
सेतू सर्व्हर दुरुस्ती आणि अद्ययावतीकरणासाठी बंद होता. तो आता सुरू झाला असून, सर्व प्रलंबित दाखले प्रथम येणाऱ्यास प्रथम वितरण या पद्धतीने निर्गमित करण्यात येत आहेत. ३० एप्रिलपूर्वी कागदपत्रे पूर्तता केलेला एकही दाखला प्रलंबित नाही. सर्वांनी आपले विविध शैक्षणिक दाखले शेवटच्या दिवसाची वाट न पाहता तत्काळ काढून घ्यावेत.
- डॉ. अभिजित जाधव,
तहसीलदार, फलटण
