पुणे

पूरग्रस्त शाळेतील विद्यार्थ्यांना सेवा भारतीकडून स्वच्छतागृहाची सुविधा

पूरग्रस्त शाळेतील विद्यार्थ्यांना सेवा भारतीकडून स्वच्छतागृहाची सुविधा
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सेवा भारतीकडून पूरग्रस्त शाळांमध्ये स्वच्छतागृहाची सुविधा

उंदरगाव, ता. १९ : विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा विचार करून सेवा भारती पश्चिम महाराष्ट्रच्या वतीने केवड येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत विद्यार्थी अन् विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहाची उभारणी करण्यात आली. मंगळवारी झालेल्या कार्यक्रमात ही सुविधा शाळेकडे सुपूर्द करण्यात आली.

गेल्या वर्षी आलेल्या पुरामुळे शाळेच्या परिसरातील अनेक सुविधांवर परिणाम झाला होता. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना स्वच्छ अन् सुरक्षित सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सेवा भारती पश्चिम महाराष्ट्र या सामाजिक संस्थेने पुढाकार घेतला. विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन गरजा लक्षात घेऊन स्वतंत्र स्वच्छतागृहाची उभारणी करण्यात आली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन अन् राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे पंढरपूर जिल्हा संघचालक डॉ. रमेश सिद्धू यांच्या हस्ते स्वच्छतागृहाचे हस्तांतरण करण्यात आले.
यावेळी तहसीलदार संजय भोसले, गटविकास अधिकारी महेश सुखे, शिक्षणाधिकारी कादर शेख, सेवा भारती पश्चिम महाराष्ट्रचे सचिव प्रदीप सबनीस, सहसचिव प्रवीण देशपांडे, सामाजिक आयाम व आपत्ती व्यवस्थापन प्रमुख सदानंद कुलकर्णी अन् गटशिक्षणाधिकारी विकास यादव उपस्थित होते.

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