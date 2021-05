पुणे शहरात साडे सात हजार डोस गेले वाया

पुणे - कोरोना प्रतिबंधक लसीचा (Corona Preventive Vaccine) तुटवडा असताना शहरात आत्तापर्यंत ७ हजार ६३६ लसींचे डोस वाया (Dose Waistage) गेले आहेत. या लसींचे प्रमाण बघता महापालिकेच्या किमान ७० केंद्रांवर सात हजारपेक्षा जास्त नागरिकांचे एका दिवसात लसीकरण (Vaccination) होऊ शकले असते. लसीची नासाडी थांबावी यासाठी महापालिकेला केरळ पॅटर्ननुसार सुक्ष्म नियोजन करण्याची गरज आहे. (Seven and a half thousand doses were wasted in Pune city)

कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी देशात १८ कोटी ४६ लाख तर महाराष्ट्रात २ कोटी १ लाख नागरिकांचे लसीकरण झाले आहे. या लसीकरण मोहिमे दरम्यान लय वाया जात असल्याने मोठे नुकसान होत आहे. देशात लस वाया जाण्याचे प्रमाण ३.६ टक्के, तर महाराष्ट्रात एक टक्का लस वाया जाते. काही राज्यांमध्ये हे प्रमाण पाच टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. मात्र, केरळ राज्यात एक डोस देखील वाया गेला नाही. उलट मिळालेल्या ७३ लाख २६ हजार डोसचे योग्य नियोजन करून त्यातूनच एक लाख जास्त नागिरकांचे लसीकरण केले आहे. पुण्यामध्ये एक टक्क्यापेक्षा कमी म्हणजेच ०.९२ टक्के लस वाय गेली आहे. हे प्रमाण आणखी कमी करण्यासाठी महापालिकेचे प्रयत्न सुरू असून त्यासाठी लसीकरण केंद्रांवरील डॉक्टर, नर्स यांची बैठक घेऊन त्यांना सूचना दिल्या आहेत.

लसीचा अपव्यय का होता ?

एका वायलमध्ये १० डोस असतात. हे दहा डोस दहा जणांना त्वरीत दिल्यास त्यात नुकसान होत नाही. मात्र, लसीकरण केंद्रावर वायल फोडल्यानंतर त्यात १० जणांऐवजी त्यापेक्षा कमी लोक उपस्थित असतात, त्यांना लस देऊन उरलेले डोस चार तासात वापरणे आवश्‍यक असते. विशेषताः लसीकरण केंद्र बंद होताना सायंकाळच्या वेळी हे डोस घेणाऱ्यांची संख्या कमी असल्याने उर्वरीत डोस वाया जाते. तसेच क्वचितवेळा वायल खाली पडून ती फुटून नुकसान झालेले असते.

महापालिका काय सुधारणा करणार?

लसीकरण केंद्रांवर दहा दहा नागरिकांचे गट करून त्यानुसार वायल वापरली जावी. वायलमधील डोस शिल्लक रहात असतील तर जवळच्या लसीकरण केंद्राशी संपर्क साधून तेथील नागरिकांना ती लस द्यावी. नर्सने वायल हाताळताना काटेकोरपणे नियमांचे पालन करावे, लस सिरींजमध्ये भरण्यापूवी ती चांगली आहे की नाही हे तपासून घ्यावे, अशा सूचना दिल्या आहेत.

शहरातील लसीकरणाची स्थिती

शासनाकडून मिळालेले डोस ९, ५४, ९७०

झालेले लसीकरण - ९, ४६, ०२८

शिल्लक डोस - १, ३०७

वाया गेलेली लस - ७६३६ (०.९२ टक्के)

‘लसीकरणात ०.९२ टक्के लसीचा अपव्यय झाला आहे. प्रत्येक डोस नागरिकाला मिळाला पाहिजे यासाठी महापालिकेचा प्रयत्न आहे. लसीकरणात सुधारणा करून हे प्रमाण आखणी कमी केले जाईल.’’

- डॉ. वैशाली जाधव, सहायक आरोग्य प्रमुख