Shirur Gun Firing : जुन्या वादातून सात जणांनी एकावर पिस्तुलातून केला गोळीबार; जीव वाचविण्यासाठी तरूणाने मारली तळ्यात उडी

शिरूर - ठेकेदारीच्या जुन्या वादातून सात जणांनी एकावर पिस्तुलातून गोळीबार केला. जीव वाचविण्यासाठी संबंधित तरूणाने तळ्यात उडी मारल्याने त्याचा जीव वाचला. करडे (ता. शिरूर) येथील भैरवनाथ मंदिराच्या मागील तळ्याजवळ शनिवारी (ता. १८) मध्यरात्री हा थरार घडला. यातील सर्व तरूणांची पार्श्वभूमी गुन्हेगारी स्वरूपाची असल्याची माहिती पोलिस सूत्रांनी दिली..निखिल सतीश थेऊरकर (वय-२३, रा. करडे, ता. शिरूर, जि. पुणे) याने दिलेल्या फिर्यादीवरून शिरूर पोलिसांनी आदित्य लंघे, दाद्या उर्फ रोहन पंचमुख (दोघे रा. करडे) बबलु सोनलकर (रा. सिंहगड रोड, ता. हवेली, जि. पुणे), अथर्व उर्फ टिन्या शेळके (रा. रांजणगाव गणपती, ता. शिरूर, जि. पुणे), अतीश गायकवाड व प्रेम देवकाते (पूर्ण नाव व पत्ता नाही) यांच्यासह इतर दोन अनोळखी तरूणांविरूद्ध जीवघेणा हल्ला केल्याप्रकरणी आज गुन्हा दाखल केला..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनूसार, पुण्यात कामानिमीत्त गेलेला निखिल थेऊरकर हा मध्यरात्री दीडच्या सुमारास करडे या आपल्या गावात आला व तो दूचाकीवरून (क्र. एमएच १२ टीएफ १३९३) घराकडे जात असताना भैरवनाथ मंदिराजवळ समोरून तीन दूचाकीवरून आदित्य लंघे, दाद्या पंचमुख, बबलू सोनलकर, टिन्या शेळके, अतीश गायकवाड व प्रेम देवकाते जात होते. त्यावेळी आदित्य लंघे याने निखिल ला शिवीगाळ केली..त्यामुळे त्याने दूचाकी थांबवून शिवीगाळीबाबत जाब विचारला असता, टिन्या शेळके याने कंबरेला लावलेले पिस्तुल काढून 'तुला लई माज आलाय, थांब तुला संपवूनच टाकतो', असे म्हणत निखिल च्या दिशेने गोळीबार केला. मात्र खाली वाकल्याने तो वाचला. त्यावेळी इतर तीघे देखील त्याच्या दिशेने पिस्तुल रोखून धावून आल्याने दूचाकी तेथेच सोडून त्याने मंदिराच्या मागील दिशेने पळ काढला. त्यावेळीही हल्लेखोरांनी त्याच्या दिशेने गोळीबार केला..त्यामुळे जीव वाचविण्यासाठी निखिल ने तळ्यातील पाण्यात उडी मारली असता हल्लेखोरांनी तळ्यातील पाण्यात गोळीबार केला. सुदैवाने यातील एकही गोळी निखिल ला लागली नाही. पोहत तळ्याच्या पलीकडील बाजूला जावून रानावनाच्या वाटेने तो घरी पोचला व तेथून ११२ क्रमांकावरून पोलिसांना घटनेची माहिती दिली. काही वेळाने पोलिस घटनास्थळी पोचले व त्यांनी निखिल याच्याकडून घटनेची माहिती जाणून घेतली. त्यानंतर त्याने पोलिसांसह पोलिस ठाणे गाठून फिर्याद दिली..या घटनेची माहिती मिळताच शिरूरचे पोलिस निरीक्षक विनोद पाटील, पोलिस उपनिरीक्षक शुभम चव्हाण यांनी पथकासह घटनास्थळी भेट दिली. हल्लेखोरांच्या शोधासाठी परिसराची नाकेबंदी करण्यात आली. मात्र हल्लेखोरांचा ठावठिकाणी लागू शकला नाही. दरम्यान, या गंभीर घटनेच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा पोलिस अधीक्षक संदीपसिंह गिल, अतिरिक्त जिल्हा पोलिस अधीक्षक शुभम कुमार, शिरूरचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी रवींद्र भोसले यांनी आज घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. हल्लेखोरांच्या शोधासाठी पोलिस पथके रवाना करण्यात आली असल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक पाटील यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.