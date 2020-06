पुण्यात कोरोनामुळे सात जणांचा मृत्यू

पुणे - पुण्यात कोरोनामुक्तांचा एकूण आकडा गुरुवारी दिवसभरात सहा हजारांच्या जवळपास आला असून, त्यात नव्या २०७ जणांचा समावेश झाला आहे. दुसरीकडे, नवे २६८ रुग्ण सापडले आहेत. तर, कोरोनाने सात जणांचा मृत्यू झाल्याने मृतांची संख्या ४१३ झाली आहे. शहरात आतापर्यंत पावणेनऊ हजार लोकांना कोरोना झाल्याची नोंद असली, तरी सध्या केवळ २ हजार ५८२ रुग्ण आहेत. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप महापालिकेच्या डॉ. नायडूसह विविध रुग्णालयांतील २१६ रुग्णांची प्रकृती गंभीर असून, त्यांतील ५३ जण ‘व्हेंटिलेटर’वर आहेत. मृतांमध्ये ३१, ४४ आणि ५० पेक्षा अधिक वयोगटातील रुग्णांचा समावेश आहे. उरळी देवाची येथील ८२ वर्षांच्या महिलेचा आज मृत्यू झाला असून, अस्थमाचा त्रास असल्याने त्यांना ९ जूनला रुग्णालयामध्ये दाखल केले होते. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा धनकवडीतील ४४ वर्षांच्या पुरुषाचा कोरोनाने मृत्यू झाला, ते ५ जूनपासून रुग्णालयात होते. या व्यक्तीला उच्चरक्तदाब होता. कोरोनामुळे गंज पेठेतील ५४ वर्षांच्या पुरुषाचा मृत्यू झाला आहे. तसेच कोंढव्यातील ७५ वर्षांच्या ज्येष्ठाचाही आज मृत्यू झाला. त्यांना मधुमेह, उच्चरक्तदाब होता. मंगळवार पेठेतील ५६ व ३१ वर्षांच्या पुरुषांचाही मृतांमध्ये समावेश आहे. ५ हजार ७८२ कोरोनामुक्‍त

आतापर्यंत ६६ हजार ४८७ नागरिकांच्या घशातील द्रवपदार्थांच्या नुमन्यांची तपासणी केली आहे, त्यातील ८ हजार ७७७ लोकांना कोरोना झाला आहे. मात्र, ५ हजार ७८२ रुग्ण बरे झाले आहेत.

