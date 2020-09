विमाननगर कोविड केअर सेंटरमध्ये दोन महिन्यात सात हजार रुग्ण झाले बरे

रामवाडी (पुणे) : कोरोना रुग्णांला प्रथम मानसिक आधार देणे. त्यांच्यावर योग्य उपचार करणे, पोषक आहार वेळेवर देणे, सकारात्मक व आनंदी अशा वातावरणामुळे दोन महिन्यात तब्बल 7,018 रुग्ण उपचार घेऊन त्यांच्या घरी परतले. पुणे महापालिकेकडून विमाननगर भागातील SRA स्कीम येथे कोविड केअर सेंटर सुरु करण्यात आले. ११ मजली अशा तीन इमारतीमधील प्रत्येक रूममध्ये पाच रुग्णांची राहण्याची सोय करण्यात आली आहे. खराडी, वडगावशेरी, कल्याणीनगर, विमाननगर, लोहगाव, येरवडा, तसेच पुण्याच्या विविध भागातून कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण या ठिकाणी उपचारासाठी येत असतात. या कोविड सेंटरला सेवाभावी संस्था, इस्कॉन आणि भारतीय जैन संघटना यांच्याकडून मदतीचा हात मिळत आहे. 16 जुलैपासून विमाननगर कोविड केअर सेंटरमध्ये कोरोना रुग्णांवर उपचार करण्यास सुरुवात झाली. आजपर्यत (ता. 23 ) एकूण 7,018 रुग्ण उपचार घेऊन घरी परतले आहे, असे नगररोड क्षेत्रीय कार्यालयाच्या आरोग्य अधिकारी डॉ. रेखा गलांडे यांनी माहिती दिली. सेंटरच्या प्रमुख डॉक्टर संगीता भारती, डॉक्टर अमित वाडकर, महापालिकेचे कार्यकारी अभियंता सुनील यादव, राजेश बनकर, भारतीय जैन संघटना

संघटनेचे एस.आर.पवार, पीएमपीएल संतोष पवार, सुरेश गायकवाड यांच्यासह पुणे महापालिकेचे शंकर दुदुस्कर, दत्तात्रय चव्हाण, अशोक सांगळे, प्रशांत मोरे, तुळशीदास भांडारकोटे, विठ्ठल साबळे यांच्यासह अनेक अधिकारी कर्मचारी आपले कर्तव्य चोखपणे बजावत आहेत.



निखिल गायकवाड म्हणाले, माझा कोरोना रिपोर्ट् पॉझिटिव्ह आला, त्यावेळी मनोधैर्य देण्याचे काम डॉक्टरानी केले. काही होणार नाही आम्ही तुमच्या बरोबर आहोत हा विश्वास डॉक्टरांपासून कर्मचाऱ्यांनी दिल्यामुळे माझ्यासह या सेंटरमधील रुग्ण उपचार घेऊन ठणठणीत बरे होऊन घरी परतले. पण या दहा दिवसात सर्वाशी प्रेमाचे आपुलकीचे तसेच मैत्रीचे नाते जोडले गेले, या सर्वाचे श्रेय कोविड केअर सेंटरच्या डॉक्टरांपासून ते रुग्णांची सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दिले जाते.

