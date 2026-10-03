Dilip Walse Patil : आंबेगाव तालुक्याच्या पुर्व भागातील लोणी-धामणी परिसरात दुष्काळाची तीव्रता जास्त; शासनाने नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करण्याची कार्यवाही सुरु केली

पारगाव - आंबेगाव तालुक्याच्या पुर्व भागातील लोणी- धामणी परिसरात यावर्षी अत्यल्प पाऊस झाल्याने दुष्काळाची तीव्रता जाणवु लागली आहे. शेती पाण्याअभावी करपू लागली असून पिके सुकू लागली आहे. शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. शासनाने महसूल विभाग, पंचायत समिती व कृषी विभाग यांच्या वतीने नुकसानीचे अचुक पंचनामे करण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात आल्याची माहिती माजी सहकारमंत्री आमदार दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली..आंबेगाव तालुक्याच्या पुर्व भागातील पहाडदरा, शिरदाळे, धामणी, लोणी, वडगावपीर, मांदळेवाडी या भागात यावर्षी अत्यल्प पाऊस झाल्याने दुष्काळाची तीव्रता जाणवु लागली आहे. शेतातील पिके सुकू लागली आहे शेतकऱ्यांचे मोठ्याप्रमाणात आर्थिक नुकसान होत आहे.आज शनिवारी सकाळी सहकारमंत्री आमदार दिलीप वळसे पाटील यांनी या परिसराला भेट देऊन प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन करपलेल्या पिकांची माहिती घेऊन शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणुन घेतल्या. त्यांच्यासमवेत जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील, पंचायत समिती सदस्या अंकिता वाळुंज, माजी पंचायत समिती सदस्य रविंद्र करंजखेले, खरेदी विक्री संघाचे माजी अध्यक्ष भगवान वाघ, अनिल वाळुंज आदी होते..पहाडदरा येथे नागरिकांशी संवाद साधला यावेळी उपसरपंच कैलास वाघ, महेश वाघ, संकेत वायकर आदी उपस्थित होते. येथील कुरकुटदरा येथील पाझर तलावाचे दोन वर्षापासून काम संबधित ठेकेदाराने अपुर्ण अवस्थेत बंद ठेवले आहे. जुना पाझर तलाव उकरून ठेवल्याने यावर्षी पावसाचे तलावात अजिबात पाणी साचले नाही. याबाबतची वस्तुस्थिती महेश वाघ यांनी श्री वळसे पाटील यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावर श्री. वळसे पाटील यांनी त्वरित पाझर तलावाच्या ठिकाणी भेट देऊन पाहणी केली व पाझर तलावाचे काम तातडीने सुरु करण्याबाबत संबधित विभागाला सूचना दिल्या..शिरदाळे येथे प्रत्यक्ष शेतात जाऊन पावसाअभावी करपलेल्या बटाटा तसेच सोयाबीन पिकाची पाहणी केली. मयुर सरडे, गणेश तांबे, बिपीन चौधरी व मनोज तांबे यांनी येथील दुष्काळी परिस्थितीची माहिती दिली.धामणी येथे सरपंच प्रतीक्षा जाधव, रामदास म्हातारबा जाधव, भाऊसाहेब करंडे, विश्वास करंजखेले, सतीश राजाराम जाधव, गोपाळ रोडे, देविदास करंजखेले, प्रतिक जाधव यांनी स्थानिक पिकांची परिस्थिती, पाण्याची उपलब्धतता याविषयी श्री. वळसे पाटील यांना माहिती दिली..यावेळी बोलताना श्री. वळसे पाटील म्हणाले, यावर्षी दुष्काळाची तीव्रता जास्त असल्याने जुनपर्यंत उपलब्ध पाण्याचे काटकसरीने वापर करून नियोजन करावे लागेल. पाझर तलाव व बंधाऱ्यातील गाळ काढून खोलीकरण करून जलसाठे वाढवले पहिजे. शिरदाळे परिसरात खडकातील टाक्या तयार करून पावसाचे पाणी साठवून जास्तीत जास्त शेती ठिबकवर आणली पाहिजे..शेतातील नुकसानीचे पंचनामे तातडीने करण्याच्या सूचना संबधित विभागाला दिल्या असून, त्यानुसार उपविभागीय अधिकारी यांनी महसूल विभाग, पंचायत समिती, तालुका कृषी विभाग यांना संयुक्तरित्या त्रिसदस्य समितीने प्रत्यक्ष गावात जाऊन शेतीची दुष्काळी परिस्थिती व नुकसानीचे अचुक पंचनामे करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती श्री. वळसे पाटील यांनी दिली.लोणी येथील दुष्काळी परिस्थितीची श्री. वळसे पाटील यांना उपसरपंच राजेंद्र वाळूंज, अशोक आदक पाटील, प्रदिप कोचर, चंद्रकांत गायकवाड, बाळासाहेब वाळूंज यांनी माहिती दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.