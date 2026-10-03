पुणे

Dilip Walse Patil : आंबेगाव तालुक्याच्या पुर्व भागातील लोणी-धामणी परिसरात दुष्काळाची तीव्रता जास्त; शासनाने नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करण्याची कार्यवाही सुरु केली

आंबेगाव तालुक्याच्या पुर्व भागातील लोणी- धामणी परिसरात यावर्षी अत्यल्प पाऊस झाल्याने दुष्काळाची तीव्रता जाणवु लागली आहे. शेती पाण्याअभावी करपू लागली असून पिके सुकू लागली आहेत.
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dilip walse patil visit farmer agriculture loss

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सुदाम बिडकर
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पारगाव - आंबेगाव तालुक्याच्या पुर्व भागातील लोणी- धामणी परिसरात यावर्षी अत्यल्प पाऊस झाल्याने दुष्काळाची तीव्रता जाणवु लागली आहे. शेती पाण्याअभावी करपू लागली असून पिके सुकू लागली आहे. शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. शासनाने महसूल विभाग, पंचायत समिती व कृषी विभाग यांच्या वतीने नुकसानीचे अचुक पंचनामे करण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात आल्याची माहिती माजी सहकारमंत्री आमदार दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली.

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