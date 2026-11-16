Pune Traffic Issue : कोंडी भयंकर अन् वॉर्डन कागदावर; आयुक्तांकडून पुढील आदेशाची प्रतिक्षा

पुणे - शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी वाहतूक पोलिसांकडे मनुष्यबळ अपुरे पडत आहे. त्यांना मदत करण्यासाठी म्हणून ५०० वॉर्डन नियुक्त करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला होता. पण ठेकेदाराची क्षमता व अन्य तांत्रिक बाबींवर प्रश्न उपस्थित झाल्याने या निविदेला आयुक्तांनी ऑक्टोबर महिन्यात स्थगिती देत, चौकशीचे आदेश दिले होते. मात्र, दीड महिना उलटून गेला तरीही स्थगिती कायम आहे. निविदा रद्द किंवा काम पुढे सुरू ठेवायचे याचा कोणताही निर्णय झालेला नसल्याने कोंडी भयंकर अन् वॉर्डन कागदावर अशी स्थिती निर्माण झालेली आहे. .पुणे शहरातील वाहतूक पोलिसांना मदत करण्यासाठी त्यांनी महापालिकेने वॉर्डची मागणी केली होती. त्यनंतर महापालिकेच्या सुरक्षा विभागाकडून निविदा प्रक्रिया सुरू केली होती. पण सप्टेंबर महिन्यात कात्रज कोंढवा रस्त्यावर दुचाकीचा अपघात होऊन विद्यार्थिनीचा मृत्यू झाल्यानंतर महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी प्रशासनावर टीकेची झोड उठवली.त्यावेळी निविदेत वेळ वाया न जाऊ देता ‘६७ ३ क’ या नियमानुसार विनानिविदा ठेकेदार नियुक्त करण्याचा निर्णय सर्वसाधारण सभेत झाला होता. त्यानुसार सुरक्षा विभागाने ठेकेदारांकडून प्रस्ताव मागविले होते. त्यात मे. जयशंकर असोसिएट या ठेकेदाराला ५०० वॉर्डन पुरविण्याचे काम देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर आल्यानंतर त्यास लगेच मान्यता देण्यात आली होती. यासाठी ठेकेदाराला सुमारे १८ कोटी रुपये दिले जाणार होते..काळ्या यादीमुळे वादवॉर्डन पुरविण्याचे काम देण्यात आलेल्या मे. जयशंकर असोसिएट यांना आरोग्य विभागात चुकीचे काम केल्याने काळ्या यादीत टाकण्यात आले होते. त्याच्या शिक्षेचा कालावधी संपल्यानंतर लगेच त्याला वॉर्डन पुरविण्याचे काम देण्यात आले. त्यामुळे त्यावरून काही नगरसेवकांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. काही नागरिकांनी ‘६७ ३ क’ या कलमाचा गैरवापर करून वर्षभरासाठी निविदा दिली. या ठेकेदाराकडे आवश्यक परवाने नाहीत असा आरोप सोशल मीडियातून केला होता. त्यामुळे आयुक्त राम यांनी तडकाफडकी स्थायीने मंजूर केलेल्या प्रस्तावाला स्थगिती देत, याची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत ठेकेदाराकडून काम करून घेऊ नये अन्यथा कारवाई केली जाईल असे आदेश एक ऑक्टोबर रोजी काढले होते..आयुक्तांकडे सुनावणी निर्णय प्रलंबितदक्षता विभागाचे उपायुक्त प्रसाद काटकर, सुरक्षा विभागाचे उपायुक्त तुषार बाबर यांनी ठेकेदाराची चौकशी व कागदपत्रांची छाननी करून आयुक्त राम यांच्याकडे त्याचा अहवाल सादर केला. त्यानंतर आयुक्तांनी सुनावणी घेतली. त्यामध्ये ५०० वॉर्डनची गरज आहे का?, ठेकेदाराकडे ५०० मनुष्यबळ पुरविण्याचा अनुभव, आर्थिक क्षमता आहे का?, त्याला दिले जाणारे ९ टक्के पर्यवेक्षण शुल्क बरोबर आहे का?, वॉर्डन कामावर आहेत की नाही हे ऑनलाइन तपासणे आणि त्यांचे नियंत्रण पोलिसांकडे देणे या पाच बाबींची तपासणी झाली आहे. पण आयुक्तांकडून अद्याप अंतिम आदेश दिलेला नसल्याने वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी वॉर्डन असणार की नाही याचा निर्णय प्रलंबित आहे.‘आयुक्तांच्या आदेशानंतर आम्ही कागदपत्रांची छाननी करून अहवाल सादर केला. त्यासंदर्भात आयुक्तांकडे सुनावणी झाली आहे. आयुक्तांच्या आदेशानंतर पुढील कार्यवाही केली जाईल.’- प्रसाद काटकर, उपायुक्त, दक्षता विभाग.भरती प्रक्रिया सुरूठेकेदाराला वर्कऑर्डर दिल्यानंतर वॉर्डनची भरती सुरू झाली आहे. आतापर्यंत २२५ जणांची नियुक्ती झाली आहे. गणेशोत्सवाच्या काळात १२० जणांनी विविध ठिकाणी पोलिसांना मदत केली आहे. मात्र, आता चौकशीच्या फेऱ्यात ही निविदा अडकल्याने ज्यांची नियुक्ती झाली त्या वॉर्डनचे काय होणार? त्यांना पगार मिळणार का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.