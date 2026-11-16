Uruli kanchan Traffic Jam : पुणे-सोलापूर महामार्गावर उरुळी कांचन परिसरात वाहतूक कोंडीचा कहर; महामार्गावर तब्बल आठ किलोमीटर वाहनांच्या रांगा!

- सुनील जगतापउरुळी कांचन - दिवाळीच्या सणानिमित्त आपल्या गावी गेलेले नागरिक पुन्हा कामानिमित्त (रविवार ता. १५ नोव्हेंबर) रोजी पुण्याच्या दिशेने परतू लागल्याने पुणे-सोलापूर महामार्गावर उरुळी कांचन (ता. हवेली) परिसरात वाहतूक कोंडीने सायंकाळ पासून अक्षरशः कहर केला होता. महामार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या..उरुळी कांचनपासून सोलापूरच्या दिशेने कासुर्डी फाट्या पर्यंत सहा ते सात किलोमीटर, तर पुण्याच्या दिशेने जवळपास तीन ते चार किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. वाहतूक कोंडी झाल्याने वाहन चालकांनी मोबाईल मॅप चा वापर करून दाखवेल त्या रस्त्याला जाण्यासाठी वाहने विरुद्ध दिशेने वळवली अन वाहतूक कोंडीत आणखी भर पडली. त्यामुळे उरुळी कांचन येथील बाजारपेठेचे अंतर्गत रस्ते ही तासून तास जाम झाले होते.दिवाळीच्या सुट्ट्या संपल्याने गावी गेलेले नागरिक कामानिमित्त पुन्हा पुण्याच्या दिशेने निघाल्याने ही वाहतूक कोंडी झाली होती. या वाहतूक कोंडीने गंभीर स्वरूप धारण केले होते. तर याच पुणे सोलापूर महामार्ग अनेक ठिकाणी किरकोळ अपघातही झाले. पुणे-सोलापूर महामार्गावरील वाहनचालक वाहतूक कोंडीतून बाहेर पडण्यासाठी थेट विरुद्ध दिशेने वाहने सुसाट धोकादायक चालवत असल्याचे चित्र होते. विरुद्ध दिशेने भरधाव वेगाने येणाऱ्या वाहनांमुळे समोरून येणाऱ्या वाहनचालकांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला होता..वाहतूक कोंडीत तासन्तास अडकून पडल्याने लहान मुले,महिला,ज्येष्ठ नागरिक तसेच लांब पल्ल्याचा प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांचे प्रचंड हाल झाले. तसेच या वाहतूक कोंडीत अनेक रुग्णवाहिका ही अडकून पडल्या.वेळ आणि इंधनाचा अपव्यय होताना उरुळी कांचनच्या बाजारचा दिवस असताना व गावातील रस्ते अरुंद असताना वाहन चालकांनी गावातील रस्त्यावर देखील वाहने घातल्याने गावही प्रचंड वाहतूक कोंडीने त्रासले होते. डॉ. समीर ननावरे यांनी सांगितले की,मला माझ्या हॉस्पिटल मधून माझ्या ओपीडी पर्यंत येण्यासाठी दीड तास लागला इतर वेळी मला फक्त पाच मिनिटे लागतात. त्यामुळे रुग्णांना ओपीडी मध्ये ताटकळत बसावे लागले..विशेष म्हणजे उरुळी कांचन पोलीस स्टेशनच्या अखत्यारीत स्वतंत्र वाहतूक शाखा कार्यरत आहे, परंतू वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी वाहतूक पोलिसांकडून प्रभावी उपाययोजना होत नाही यावर नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.दिवाळी सणाच्या सुट्टीला गावी गेलेले नागरिक मोठ्या संख्येने परतणार असल्याची पूर्वकल्पना असतानाही महामार्गावर वाहतुकीचे योग्य नियोजन का करण्यात आले नाही? वाहतूक कोंडी होणार हे माहीत असताना अतिरिक्त पोलीस बंदोबस्त का तैनात करण्यात आला नाही?असा संतप्त सवाल नागरिकांनी केला. वाहतूक कोंडीत रुग्णवाहिका ही अडकून पडली याला जबाबदार कोण?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.