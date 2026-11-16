पुणे

Uruli kanchan Traffic Jam : पुणे-सोलापूर महामार्गावर उरुळी कांचन परिसरात वाहतूक कोंडीचा कहर; महामार्गावर तब्बल आठ किलोमीटर वाहनांच्या रांगा!

महामार्गावर वाहतूक नियोजनाचा बोजवारा! वाहतूक कोंडीने अनेक ठिकाणावरून वाहने विरुद्ध दिशेने सुसाट
Severe traffic congestion on the Pune-Solapur highway in the Uruli Kanchan area.

Severe traffic congestion on the Pune-Solapur highway in the Uruli Kanchan area.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

- सुनील जगताप

उरुळी कांचन - दिवाळीच्या सणानिमित्त आपल्या गावी गेलेले नागरिक पुन्हा कामानिमित्त (रविवार ता. १५ नोव्हेंबर) रोजी पुण्याच्या दिशेने परतू लागल्याने पुणे-सोलापूर महामार्गावर उरुळी कांचन (ता. हवेली) परिसरात वाहतूक कोंडीने सायंकाळ पासून अक्षरशः कहर केला होता. महामार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या.

Loading content, please wait...
uruli kanchan
vehicles
Traffic
Pune Solapur Highway