Katraj Water Crisis : दक्षिण उपनगरात भीषण पाणीसंकट! लोकप्रतिनिधींकडून टँकरसाठी लॉबिंग; प्रशासनाचा ताबा नाही

कात्रज - दक्षिण उपनगरात सध्या भीषण पाणीटंचाईने नागरिकांचे जगणे अक्षरशः असह्य केले आहे. महापालिकेकडून सम आणि विषम तारखेनुसार पाणीपुरवठा करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली असली, तरी प्रत्यक्षात अनेक भागांमध्ये नळ कोरडेच आहेत. त्यामुळे नागरिकांतून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे..कात्रज, आंबेगाव, भारती विद्यापीठ परिसर, दत्तनगर, जांभुळवाडी रस्ता, गुजर-निंबाळकरवाडी, मांगडेवाडी, भिलारेवाडी, सुखसागरनगर, साईनगर, संतोषनगर, अंजनीनगर, आंबेगाव पठार या भागांतील हजारो कुटुंबांना गेल्या काही दिवसांपासून पाण्यासाठी अक्षरशः वणवण करावी लागत आहे. नियोजित वेळेत पाणी मिळत नसल्याने नागरिकांचे दैनंदिन जीवन विस्कळीत झाले आहे..पाणीटंचाईची झळ खाजगी टँकर व्यवसायालाही बसली आहे. परिसरातील विहिरी आणि बोअरवेलची पाणीपातळी खालावल्याने खाजगी टँकरचालकांनीही हात टेकले आहेत. परिणामी, तीन हजार रुपयांनाही टँकर उपलब्ध होत नसल्याचे वास्तव आहे. अनेक नागरिकांना पिण्याचे पाणी विकत घेण्याची वेळ आली असून, परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालली आहे. नागरिकांनी महापालिका प्रशासनाकडे तातडीने अतिरिक्त टँकर उपलब्ध करून देणे, टँकर वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे आणि राजकीय हस्तक्षेप रोखणे यासह कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे..लोकप्रतिनिधींकडून लॉबिंगपाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या टँकर यंत्रणेवरही गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. तातडीने पाणीपुरवठा करण्याच्या नावाखाली लोकप्रतिनिधी आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांकडून टँकर पॉईंटवर दबाव टाकून टँकर वळविण्याचे प्रयत्न होत आहेत. परिणामी, गरजेनुसार आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने पाणीपुरवठा करण्याऐवजी राजकीय लागेबांधे असलेल्या सोसायट्या आणि परिसरांना प्राधान्य मिळत आहे. या परिस्थितीमुळे प्रशासनाचे पाणीपुरवठा व्यवस्थेवरील नियंत्रण सुटल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. त्यामुळे अनेक सोसायट्यांना पाण्याची प्रतीक्षा करावी लागत आहे..टँकरचालकांना ‘चिरीमीरी’पाणीटंचाईच्या गंभीर परिस्थितीत टँकर वितरण प्रक्रियेत गैरप्रकार होत आहेत. टँकर वेळेवर आणि निश्चित ठिकाणी पोहोचविण्यासाठी टँकरचालकांना ‘चिरीमीरी’ द्यावी लागते. सोसायटींकडून चिरीमीरी न मिळाल्यास संबंधित टँकर इतरत्र वळविणे, वितरणास विलंब लावणे किंवा प्राधान्यक्रम बदलणे असे प्रकार घडतात. इतकेच नव्हे, तर काही ठिकाणी महापालिकेचे टँकर बाहेरच विकले जात असल्याच्याही तक्रारी होत आहेत. परिणामी, ज्या सोसायटीकडून अधिक ‘चिरीमीरी’ त्या सोसायटीला लवकर टँकर अशी परिस्थिती आहे. सध्या ही ‘चिरीमीरी’ प्रति टँकर सुमारे ३०० रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचे अनेक सोसायटी पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे..प्रतिक्रियादिवसाआड पाणी देण्याची घोषणा करून प्रशासन स्वतःची जबाबदारी झटकत आहे. नागरिकांना ना वेळेवर नळाचे पाणी मिळत आहे, ना टँकर. पाण्यासारख्या मूलभूत गरजेसाठी आम्हाला संघर्ष करावा लागत असेल, तर ही परिस्थिती प्रशासनाच्या अपयशाची साक्ष देणारी आहे.- दिपाली कोंढाळकर, सभासद, सरस्वती हाईट्स, कात्रज.ज्या भागात पाणीपुरवठा झाला नाही, त्या भागाला टँकरसाठी आम्ही प्राधान्यक्रम देतो. कोणासाठीही टँकर लागत असला तरी प्रथम मागणीस प्रथम पुरवठा याप्रमाणे टँकर देण्यात येत आहेत. त्याचप्रमाणे कोणीही चिरीमीरी घेत नाही. तसे आढळून आल्यास कडक कारवाई करण्यात येईल.- नितीन खुडे, उपअभियंता पाणीपुरवठा विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.