Water Scarcity : कात्रज–कोंढवा परिसरात तीव्र पाणीटंचाई; शाळा बंद, नागरिक व व्यावसायिक त्रस्त

कात्रज - पुण्यातील कात्रज-कोंढवा परिसरात सध्या भीषण पाणीटंचाई निर्माण झाली असून नागरिकांचे दैनंदिन जीवन विस्कळीत झाले आहे. अनेक भागांत दोन ते तीन दिवसांपासून पाणीपुरवठा सुरळीत नसल्याने परिस्थिती गंभीर बनली आहे. पाण्याअभावी काही शाळांनीही सुट्टी जाहीर केली आहे..कात्रज येथील पाण्याच्या तीव्र टंचाईमुळे तातडीची सूचना देत अर्धा दिवस शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय एका खाजगी शाळेने घेतला. पाणीपुरवठा पूर्णपणे खंडित झाल्याने आणि टँकर उपलब्ध नसल्याने विद्यार्थ्यांना दुपारी १२ वाजता घरी पाठविण्याचे आवाहन पालकांना करण्यात आले.स्थानिक नागरिक विनय हुबळीकर यांनी सांगितले की, परिसरात कुठेच पाणी उपलब्ध नाही. बुधवारी सकाळी थोडा पाणीपुरवठा झाला होता, मात्र त्यानंतर गुरुवारी आणि शुक्रवारीही पाणी सुरळीत आलेले नाही. त्यामुळे नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे..या पाणीटंचाईचा फटका कात्रज, कोंढवा, भारती विद्यापीठ परिसर, सुखसागरनगर, साईनगर, गोकुळनगर, टिळेकरनगर, येवलेवाडी, लक्ष्मीनगर, पानसरेनगर, गुजरनिंबळकरवाडी, मांगडेवाडी आणि भिलारेवाडी या भागांतील नागरिकांना बसला असून यावर लोकप्रतिनिधींनी मौन बाळगल्याचे दिसून आले.व्यावसायिक क्षेत्रावरही याचा मोठा परिणाम झाला आहे. हॉटेल व्यावसायिक सदानंद पुजारी यांनी सांगितले की, गॅस टंचाईमुळे आधीच अडचणी वाढल्या आहेत. त्यातच पाणीटंचाईमुळे व्यवसायावर मोठा परिणाम होत आहे. गुरुवारी पाणी येणार नाही याची कल्पना होती, पण शुक्रवारीही पाणीपुरवठा सुरळीत झाला नाही. त्यामुळे पुन्हा टँकर मागवावा लागला आणि अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागत आहे. सध्या नागरिकांना टँकरवर अवलंबून राहावे लागत असून खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना करून नियमित पाणीपुरवठा सुरू करावा, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे..प्रतिक्रिया -मागील काही दिवसांपासून वेळी अवेळी पाणी येण्याचे प्रमाण वाढले आहे. चौकशी करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना संप्रक केल्यास कोणताही प्रतिसाद मिळत नाही. यावर तातडीने उपाययोजना करून आम्हाला दिलासा द्यावा.- सुवर्णा शहाणे, स्थानिक नागरिक.गुरुवारी क्लोजर असल्याने पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला होता. काही ठिकाणी कामे वेळेत न झाल्याने पाणी पुरवठा सुरळीत होण्यास विलंब झाला आहे. एकूण अडचणींचा विचार करत पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी किमान दोन दिवसांचा कालावधी लागतो.- नितीन खुडे, उप अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग महापालिका.