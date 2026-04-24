पुणे

Water Scarcity : कात्रज–कोंढवा परिसरात तीव्र पाणीटंचाई; शाळा बंद, नागरिक व व्यावसायिक त्रस्त

पुण्यातील कात्रज-कोंढवा परिसरात सध्या भीषण पाणीटंचाई निर्माण झाली असून नागरिकांचे दैनंदिन जीवन विस्कळीत झाले.
Water Scarcity in katraj kondhwa road

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कात्रज - पुण्यातील कात्रज-कोंढवा परिसरात सध्या भीषण पाणीटंचाई निर्माण झाली असून नागरिकांचे दैनंदिन जीवन विस्कळीत झाले आहे. अनेक भागांत दोन ते तीन दिवसांपासून पाणीपुरवठा सुरळीत नसल्याने परिस्थिती गंभीर बनली आहे. पाण्याअभावी काही शाळांनीही सुट्टी जाहीर केली आहे.

Related Stories

No stories found.