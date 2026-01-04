राजकारणात मी सत्तेचा हव्यास कधी केला नाही : माजी आमदार शहाजीबापू पाटील
चोपडी (ता. सांगोला) : येथे ग्रामस्थांच्या वतीने आमदार शहाजी पाटील व नगराध्यक्ष आनंद माने यांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी उपस्थित शिवसेनेचे पदाधिकारी.
राजकारणात मी सत्तेचा हव्यास कधी केला नाही
शहाजी पाटील; चोपडीत नूतन नगरसेवकांचा सत्कार
सांगोला, ता. ४ : मी तालुक्याच्या विकास कामांना प्राधान्य देणारा नेता असून कधीही सत्तेचा हव्यास केला नाही. उद्याची निवडणुकीची लढाई ही मिळून मिसळून झाली तर सोन्यापेक्षा मोलाचे ठरणार आहे. अन्यथा यापुढील निवडणुका स्वतंत्रपणे लढण्याची तयारी आहे असे प्रतिपादन माजी आमदार शहाजी पाटील यांनी येथे व्यक्त केले.
चोपडी (ता. सांगोला) ग्रामस्थांच्यावतीने माजी आमदार शहाजी पाटील व सांगोला नगरपालिका निवडणुकीत विजयी झालेले नगराध्यक्ष, नगरसेवकांचा नागरी सत्कार सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी माजी आमदार शहाजी पाटील व नगरसेवक पदाधिकारी व मान्यवर यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेचे पूजन केले. याप्रसंगी माजी आमदार पाटील बोलत होते.
या कार्यक्रमासाठी नगराध्यक्ष आनंदा माने, नगरसेविका राणी माने, छाया मेटकरी, आशादेवी यावलकर, अनिता केदार, नगरसेवक माऊली तेली, प्रशांत धनवजीर, काशिलिंग गावडे, नगरसेवक अरुण पाटील, सरपंच मंगल सरगर यांच्यासह कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी चोपडी गावचे सुपुत्र हणमंत बाबर यांनी बैलगाडा शर्यतीमध्ये नवलौकिक मिळवल्याबद्दल त्यांचा माजी आमदार शहाजी पाटील व लोकनियुक्त नगराध्यक्ष आनंदा माने यांच्या हस्ते सत्कार संपन्न झाला.
