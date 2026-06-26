पुणे

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज जयंती

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज जयंती
Published on

पिंपरी, ता.२६ ः राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांची जयंती शिवशाही शासन पक्ष आणि हिंदू मातंग सेनाच्या वतीने चिखली येथे उत्साहात साजरी करण्यात आली.
संस्थापक प्रमुख युवराज दाखले यांच्या हस्ते शाहू महाराजांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. यावेळी प्रदेश उपाध्यक्ष मंगेश डाखोरे, अण्णा रिटे, शिवछावा मराठा संघटन संस्थापक प्रमुख सचिन लिमकर, कार्यकारी प्रमुख राहुल धस आदी उपस्थित होते.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

cultural events in Maharashtra
Maharashtra cultural heritage
Maharashtra festivals
Chhatrapati Shahu Maharaj celebration
Chikhali events
Maharaj Jayanti 2023
Hindu Matang Sena
Shivshahi Rajya
historical leaders of Maharashtra
Shahu Maharaj impact
community gatherings in Maharashtra
Rajarshi Shahu legacy
tributes to Maharashtra leaders
Indian history celebrations
events for social unity
शाहू महाराज जयंती
चिखली इव्हेंट्स
हिंदू मातंग सेना
शिवशाही राज्या
महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक नेते
शाहू महाराज प्रभाव
महाराष्ट्रातील समुदाय संमेलने
राजर्षी शाहू वारसा
महाराष्ट्र सांस्कृतिक वारसा
भारतीय इतिहास उत्सव
सामाजिक ऐक्याचे इव्हेंट्स
महाराष्ट्रातील उत्सव