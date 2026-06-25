पुणे

शाहूपूरी चौक रुंदीकरण करणार

शाहूपूरी चौक रुंदीकरण करणार
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लोगो - सकाळ इम्पॅक्ट

शाहूपुरी रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी पाहणी

चौकातील अतिक्रमण काढण्याच्या मुख्याधिकाऱ्यांच्या सूचना

सातारा, ता. २५-ः शाहूपुरी चौकातील रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे काम तातडीने हाती घ्या, तात्पुरत्या स्वरूपातील अतिक्रमण काढा, अशी सूचना आज नियोजन समितीचे सभापती अशोक शेडगे यांनी पालिका प्रशासनास दिली. त्यानुसार पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी शाहूपुरी चौकातील सर्व अतिक्रमित टपरीधारक, हॉटेलधारक तसेच व्यवसाय थाटलेल्यांना अतिक्रमण काढण्याची सूचना करून कारवाईचा इशारा दिला. दरम्यान शाहूपुरी चौकातील अतिक्रमणांमुळे वाहनधारकांना वाहतूक कोंडीस सातत्याने सामोरे जावे लागत असल्याचे वृत्त ‘सकाळ’ने प्रसिद्ध केले होते. त्याची दखल घेत पदाधिकाऱ्यांनी रस्ता रुंदीकरणाच्या कार्यवाहीस लवकरच प्रारंभ होईल, अशी ग्वाही आज दिली.

अदालतवाडा ते बोगदा या रस्ता रुंदीकरणासाठी पालिकेने या मार्गावरील अतिक्रमित, धोकादायक, बाधित मिळकतींवर कारवाई केली. आता शाहूपुरी चौकात होणारी वाहतूक कोंडीवर उपाययोजना करण्यासाठी नियोजन विभाग सरसावले आहे. आज मुख्याधिकारी विनोद जळक यांच्यासह विविध विभागातील अधिकाऱ्यांसह तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी यांनी शाहूपुरी चौकाची पाहणी केली. यावेळी नगरसेवक अक्षय जाधव, विश्वतेज बालगुडे उपस्थित होते. मुख्याधिकाऱ्यांनी शहर विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून रस्त्याची मोजणी, अतिक्रमित भाग, बाधित भाग याचे सर्वेक्षण करण्यास सांगितले. यावेळी नगरसेवक जाधव, बालुगडे यांनी देखील मुख्याधिकाऱ्यांना तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या. पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी तात्पुरत्या स्वरूपातील अतिक्रमणधारकांना त्यांचे अतिक्रमण तातडीने काढून घ्यावे, अशी सूचना केली.

कोट

आंबेदरे, दिव्यनगरीसह मेढा रस्त्याकडे जाण्यासाठी शाहूपुरी चौकात वाहतुकीची कोंडी होत आहे. अतिक्रमणधारकांमुळे हा रस्ता अरुंद झाला आहे. हा रस्ता अतिक्रमणमुक्त करा, अशी मागणी शाहूपुरीवासीयांनी केली आहे. त्यानुसार कार्यवाही सुरू केली आहे.
- अशोक शेडगे, सभापती, शहर विकास नियोजन विभाग.

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शाहूपुरी चौकाचे अतिक्रमण
रस्त्याच्या रुंदीकरणाची माहिती
वाहतूक कोंडीवर उपाय
अतिक्रमण धारकांचा इशारा
नवी शाहूपुरी योजना
शहरी विकास योजनांचे महत्त्व
सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे काम
नगरसेवक अक्षय जाधव पुनरावलोकन
रस्ते विकास प्रकल्पांवरील जागरूकता
अतिक्रमणमुक्त शाहूपुरीचा मुद्दा
शाहूपुरी चौकाच्या समस्या निवारणाची मागणी