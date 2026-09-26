Social Work : अपघाती निधन झालेल्या तरुणाच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत; मित्रपरिवाराने केले. दोन लाख ६८ हजार ९९१ रुपये जमा

पारगाव : लोणी ता. आंबेगाव येथील शकील शब्बीर सय्यद ( वय ३५ वर्ष ) याचे रविवार (दि.१३) रोजी अपघाती निधन झाले सदर घटना अतिशय धक्कादायक व दुर्दैवी अशी होती. शकील सय्यद मागे आई, वडील, पत्नी, तीन मुले असा परिवार असल्याने आणि कर्ता माणूस गेल्यामुळे सय्यद कुटुंबाला आर्थिक मदत करण्याचा निर्धार मित्रपरिवाराने केला तशा प्रकारचे सोशल मिडीयाच्या माध्यमातुन आवाहन करण्यात आले होते. देण्यात आले..एका आठवड्यातच दोन लाख ६८ हजार ९९१ जमा करण्यात आले. दिवंगत शकील शब्बीर सय्यद या तरुणाच्या कुटुंबाला आधार देण्यासाठी लोणी ग्रामस्थ, मित्रमंडळी, नातेवाईक तसेच सुधीर आढाव मित्र परिवार, इयत्ता दहावी २००९-१० बॅच यांनी मदतीसाठी हातभार लावला सुधीर आढाव मित्रमंडळ एक लाख आठ हजार ४३२ रुपये त्याच बरोबर अगदी १०० रुपयांपासून पाच हजार रुपयांपर्यंत वैयक्तिक मदत देण्यात आली त्या माध्यमातून दोन लाख ६८ हजार ९९१ जमा करण्यात आले.. यासाठी अनिकेत नाईक, सागर गायकवाड, सुधीर आढाव, चेतन लोखंडे, अख्तर मोमीन व परिसरातील तरुणांनी पुढाकार घेतला. सर्वानुमते ठरल्याप्रमाणे जमा झालेल्या रक्कमेतून अडीच लाख बँकेत ठेवीच्या स्वरुपात ठेवण्यात आले तर उर्वरीत १८ हजार ९९१ रुपये शब्बीर सय्यद यांच्या कडे रोख स्वरूपात.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.