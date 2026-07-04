पुणे

Alandi Pandharpur Shakti Run : आळंदी ते पंढरपूर ‘शक्ती रन’ची यशस्वी सांगता; १६ धावपटूंनी ३ दिवसांत २२५ किमी धावत घेतले पांडुरंगाचे दर्शन

आळंदी ते पंढरपूर २२५ किमी ‘शक्ती रन’चा यशस्वी पराक्रम; १६ धावपटूंनी उन-पावसात तीन दिवस धावत श्री पांडुरंगाच्या चरणी साष्टांग नमस्कार
Sixteen runners successfully completed the 225-km Shakti Run from Alandi to Pandharpur over three days and offered prayers to Lord Vitthal.

Sixteen runners successfully completed the 225-km Shakti Run from Alandi to Pandharpur over three days and offered prayers to Lord Vitthal.

Sakal

मंगेश कोळपकर (mangesh.kolapkar@esakal.com)
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पुणे : आळंदी ते पंढरपूर या वारी मार्गावर १६ धावपटूंनी २२५ किलोमीटर धावण्याचा उपक्रम ‘शक्ती रन’तंर्गत यशस्वी केला. सलग तीन दिवस धावत या धावपटूंनी शनिवारी श्री पांडुरंगाचे दर्शन घेतले.

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