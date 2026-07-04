Alandi Pandharpur Shakti Run : आळंदी ते पंढरपूर ‘शक्ती रन’ची यशस्वी सांगता; १६ धावपटूंनी ३ दिवसांत २२५ किमी धावत घेतले पांडुरंगाचे दर्शन

पुणे : आळंदी ते पंढरपूर या वारी मार्गावर १६ धावपटूंनी २२५ किलोमीटर धावण्याचा उपक्रम ‘शक्ती रन’तंर्गत यशस्वी केला. सलग तीन दिवस धावत या धावपटूंनी शनिवारी श्री पांडुरंगाचे दर्शन घेतले. .निगडीतील रहिवासी आणि धावपटू भूषण तारक गेल्या पाच वर्षांपासून पालखी मार्गावर ‘रन वारी’ उपक्रम राबवितात. या मार्गावर मित्रांसह ते धावत होते. यंदा प्रथमच त्यांनी पालखी मार्गावर २२५ किलोमीटरसाठी ‘शक्ती रन’, १०० किलोमीटरसाठी ‘भक्ती रन’ आणि ५० किलोमीटरसाठी ‘श्रद्धा रन’ आयोजित करून त्यात धावपटूंना सहभागी होण्यासाठी आवाहन केले..२२५ किलोमीटरसाठी १९ धावपटूंनी नोंदणी केली आणि त्यातील १६ धावपटूंनी शनिवारी (ता. ५) दुपारी दोनच्या सुमारास हा उपक्रम पूर्ण केला. आळंदीमधील संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या मंदिरापासून गुरुवारी (ता. २) पहाटे साडेपाच वाजता या ‘रन’ला प्रारंभ झाला. पहिला टप्पा तरड गावापर्यंत १०० किलोमीटरचा होता. त्यानंतर दुसरा टप्पा तरड - माळशिरस दरम्यान ७७ किलोमीटरचा होता. त्याला शुक्रवारी (ता. ३) पहाटे साडेपाच वाजता सुरवात झाली. तर, तिसरा टप्पा माळशिरस ते पंढरपूर हा ५६ किलोमीटरचा होता. त्याला शनिवारी (ता. ४) पहाटे साडेपाच वाजता सुरवात झाली. त्यानुसार ११ धावपटू दुपारी दोन पूर्वीच पंढरपूरमधील श्री विठ्ठल मंदिराजवळ पोचले. तिन्ही टप्पांमधील अंतर विशिष्ट वेळेत पूर्ण करण्याचे धावपटूंवर बंधन होते..उन, पावसात ‘शक्ती रन’या धावपटूंना कडक उन आणि पावसाचा सामना करत २२५ किलोमीटरचे अंतर पार करावे लागले. मात्र, दर ५ किलोमीटर अंतरावर संयोजकांनी २३ स्वयंसेवकांच्या मदतीने पाणी, ताक, शीतपेये, केली, संत्री आदींची व्यवस्था केली होती. त्यामुळे धावपटूंनी प्रोत्साहनाबरोबरच ‘एनर्जी’ही मिळत होती..‘भक्ती रन’ आणि ‘श्रद्धा रन’ज्या धावपटूंना २२५ किलोमीटर अंतर धावणे शक्य नव्हते, त्यांच्यासाठी फलटण ते पंढरपूर या १०० किलोमीटरच्या टप्प्यावर ‘भक्ती रन’ आणि माळशिरस ते पंढरपूर दरम्यान ५० किलोमीटर मार्गासाठी ‘श्रद्धा रन’ आयोजित करण्यात आला होता. त्याला शनिवारी (ता. ४) पहाटे साडेपाच वाजता सुरवात झाली. त्यालाही धावपटूंचा चांगला प्रतिसाद मिळाला..‘२२५ किलोमीटरच्या ‘शक्ती रन’बद्दल मला माहिती होती. पण, यंदा त्यात सहभागी झाले. एवढे अंतर टप्प्याटप्प्यात पूर्ण करायचे असल्याने टेन्शन नव्हते. पण, उन्हाचा त्रास होता. आळंदी ते दिवे घाट हा टप्पा त्यातील महत्त्वाचा होता. कारण दिवे घाटात चढ होता. परंतु, निसर्गरम्य वातावरणामुळे तो कधी पूर्ण झाला, हे समजलेच नाही. ‘शक्ती रन’ हा एक छान अनुभव होता.- अपर्णा प्रभुदेसाई, सहभागी धावपटू..वारी करण्याची इच्छा लहानपणापासूनच होती. त्यामुळे मनात होतेच. परंतु, धावण्याची आवड वारीला जोडण्याची कल्पना सुचली. पहिली पाच वर्षे मित्रांसमवेत धावलो. यंदा त्याला सामूहिक स्वरूप दिले. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला. कर्नाटक, मुंबई आणि पुण्यातून धावपटू या उपक्रमात सहभागी झाले.- भूषण तारक, उपक्रम संयोजक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.